SDP: Suomen etu on yhä tiiviimmän yhteistyön EU

Suuri valiokunta evästi keskiviikkona pääministeri Juha Sipilää (kesk.) Suomen EU-linjasta ensi viikonloppuna Roomassa järjestettävää EU-päämiesten tapaamista varten.

Viikonloppuna juhlistetaan Rooman sopimuksen 60-vuotisjuhlaa ja käynnistetään laaja keskustelu EU:n tulevaisuudesta.

– EU on tienhaarassa ja sen tulevaisuudesta päätetään nyt. Pääministeri Sipilä ja hallitus eivät ole tähän mennessä osoittaneet, että niillä olisi kokonaisnäkemys siitä, mitä tulevaisuuden EU-yhteistyöltä toivotaan. Viimeistään nyt linjan on löydyttävä. Suomen on myös varmistettava alusta alkaen omat vaikutusmahdollisuutensa ja oltava aktiivisesti mukana päätöksentekopöydissä. Suomi ei voi jäädä seuraamaan sivusta, mihin suuntaan muut EU:ta vievät, painottaa suuren valiokunnan toinen varapuheenjohtaja Tytti Tuppurainen (sd.).

Sosialidemokraattien mukaan Suomen etu on yhä tiiviimmän yhteistyön unioni.

– EU ei ole pelkkää puolustusyhteistyötä tai sisämarkkinoita. Sosiaalisen ulottuvuuden vahvistaminen kuuluu olennaisena osana tulevaan EU-yhteistyöhön. Lisää EU:ta tarvitaan työpaikkojen luomiseksi ja investointien houkuttelemiseksi Eurooppaan, Tuppurainen sanoo.

Hänen mukaansa muuttuneessa kansainvälisessä tilanteessa EU:n toimet vapaakaupan edistämisessä, ilmastonmuutoksen ja veroparatiisien vastaisessa taistelussa sekä demokratian ja ihmisoikeuksien puolustamisessa ovat äärimmäisen tärkeitä.

Viime aikoina keskustelua herättänyt eritahtisesti tiivistyvä unioni pitää ottaa huomioon yhtenä vaihtona tulevaisuuden yhteistyölle.

Sosialidemokraattien mielestä Suomi ei saa jättäytyä ulkokehälle.

– Suomi on perinteisesti ollut mukana EU:n ytimessä, ja tämä linjan jatkaminen on tehokkain keino turvata Suomen vaikutusmahdollisuudet tulevaisuudessakin. Vain osana vahvaa EU:ta Suomi saa äänensä kuuluviin maailmassa.

Sosialidemokraatit kritisoivat myös hallituksen tapaa tuoda tärkeä EU-asia eduskunnan käsittelyyn.

– Eduskunta ei ole voinut osallistua Suomen kannanmuodostukseen valmisteluprosessin aikana perustuslain edellyttämällä tavalla. Asian merkityksellisyyden vuoksi suuren valiokunnan olisi pitänyt saada laajempi selvitys Suomen virallisesta kannasta EU:n tulevaisuuskeskusteluun pääministerin evästyksen tueksi, Tuppurainen arvosteli.