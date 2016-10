SDP:n Timo Harakka arvostelee esitystä perintöveron alentamisesta tulonsiirtona rikkaille

SDP:n eduskuntaryhmän verovastaava Timo Harakka ei hyväksy hallituksen esittämää perintö- ja lahjaveron alennusta. Hän arvioi, että hallitus luopuu näin 58 miljoonan euron vuosittaisista verotuloista.

– Miksi omistajien verotusta pitää alentaa samaan aikaan, kun kansaneläkkeet jäädytetään, opintotukea ja lapsilisiä leikataan? Miksi tämä tulonsiirto pienituloisilta suurituloisille, Harakka kysyy tiedotteessaan.

Hänen mukaansa useimmat veroalesta hyötyjät ovat vapaamatkustajia.

– Yrityksen sijaan he saavat arvoasunnon, kesähuvilan tai sijoitusvarallisuutta. Puolen miljoonan arvoisen osakesalkun saaja maksaa 10 000 euroa vähemmän veroa kuin tänä vuonna

Hän arvelee, että perintö- ja lahjaveron alennuksen tarkoituksena on vain lahjoittaa lisää niille, joilla on jo paljon, ja ottaa niiltä, joilla on vain vähän.

Hänen mukaansa sama tulonsiirto toteutuu myös eduskuntaan saapuvassa yrittäjävähennyksessä, jossa 75 miljoonaa euroa päätyy ylimpiin tuloluokkiin, ei pienituloisille yrittäjille.