SDP:n puheenjohtajakisa käynnistyy huomenna – puhutaan "pääministerivaalista"

Demarilähteet pitävät lähes varmana, että Antti Rinne on halukas asettumaan ehdolle toiselle kolmivuotiskaudelle puheenjohtajaksi tulevassa Lahden puoluekokouksessa, joka järjestetään 2.–4. helmikuuta ensi vuonna. Lähes yhtä todennäköisenä pidetään Verkkouutisten tietojen mukaan sitä, että ehdokkaita ilmaantuu useampia kuin Rinne. Todennäköisimpänä haastajana pidetään eduskuntaryhmän puheenjohtajaa, vantaalaista Antti Lindtmania.

Vaikka SDP on kilpaillut mielipidemittauksissa kärkisijasta yhdessä keskustan kanssa, SDP:n kentällä ei ole oltu täysin tyytyväisiä Rinteen toimintaan. Tyytymättömyyttään puolueen menoon ovat käyneet Rinteelle selostamassa piirien johtajat. Tyytymättömyydestä kielii myös viikko sitten julkaistu Ylen kysely puoluevaltuuston jäsenille, jonka mukaan 64 prosenttia valtuutetuista toivoo puheenjohtajavaalia helmikuun puoluekokoukseen.

Osa kenttäväestä katsoo, että SDP:n kannatuksen palautuminen mielipidemittauksissa yli 20 prosentin ei ole riittävä saavutus. Osa SDP-vaikuttajista arvelee sen johtuneen enemmän kansalaisten tyytymättömyydestä hallitukseen kuin SDP:n oppositiopolitiikan onnistumisesta. Monen mielestä kannatuksenkin pitäisi olla mieluummin jo nyt yli 25 prosenttia kuin vähän päälle 20 prosenttia ottaen huomioon nykyisen hallituksen epäsuosion. SDP:n jäsenistössä on tyytymättömyyttä sitä kohtaan, että Rinne ei ole onnistunut eikä nähnyt riittävästi vaivaa yhdistääkseen puoluetta vuoden 2014 Seinäjoen puoluekokouksen repivän puheenjohtajavaalin jälkeen.

Ylen kyselyssä Rinnettä kertoi kannattavansa puheenjohtajaehdokkaaksi 19 valtuutettua ja Antti Lindtmania 13 valtuutettua. Kolmanneksi eniten kannatusta sai kansanedustaja Timo Harakka viiden valtuutetun kannatuksella. Neljänneksi eniten puheenjohtajaehdokkaaksi toivottiin kansanedustaja Tytti Tuppuraista.

"Kolmaslinjalaiset" voivat ratkaista kisan

Lindtmanin tilannetta kuvaillaan SDP:n piiristä sellaiseksi, että hänellä ei ole oikein varaa olla lähtemättä puheenjohtajaehdokkaaksi. Jos hän odottaisi puheenjohtajuutta vielä kolme vuotta tai pidempään, hänen mahdollisuutensa voittaa saattaisivat heiketä virkaiältään nuorempien demarikansanedustajien kasvattaessa kannuksiaan.

Lindtmanin akilleenkantapäänä pidetään edelleen sitä, että hänet tunnetaan julkisesti SDP-konkari Eero Heinäluoman kasvattina. Hänen olisi yhdistääkseen ja uudistaakseen puolue kyettävä tekemään pesäeroa sekä Heinäluomaan että SAK:hon. Toiset pitävät leimaa kohtuuttomana ottaen huomioon Heinäluoman historia ja asema SAK:ssa ja sittemmin SDP:n puheenjohtajana.

Tyytymättömyyttä ovat herättäneet myös hänen kovat otteensa eduskuntaryhmän puheenjohtajana. Pienen kolauksen Lindtman sai maineeseensa viime kuussa, kun paljastui, että hän on toimittanut eduskunnan puhemiehistölle listoja mahdollisista puhujista kyselytunnilla.

SDP:ssä ollaan melko yksimielisiä siitä, että puheenjohtajavaalista tulee henkilövaali, eikä linjavaali. Keskeisin kysymys on, kuka pystyy parhaiten johdattelemaan SDP:n pääministeripuolueeksi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Tämä tukee vahvana esiintyjänä pidetyn Lindtmanin mahdollisuuksia tulla valituksi.

Jos Lindtman tai joku muu avaa puheenjohtajakilpailun lähitulevaisuudessa ilmoittautumalla ehdokkaaksi, muidenkin kilpailijan odotetaan rohkaistuvan ehdokkaiksi. Sekä Harakan että Tuppuraisen ehdokkuudelle on kannatusta, eikä kumpikaan ole toistaiseksi ainakaan sulkenut pois ehdokkuutta.

Lindtman ja Rinne ovat molemmat ammattiyhdistysliiketaustaisia ehdokkaita, joilla on molemmilla oma kannattajakuntansa. Näiden ohella puolueessa on liikkuva elementti, josta käytetään nimeä "kolmaslinjalaiset". Eniten tyytymättömyyttä on ollut niiden keskuudessa, jotka kannattivat Seinäjoen puoluekokouksessa Jutta Urpilaisen jatkoa puheenjohtajana.

Vaikka kolmaslinjalaisten kannatus ei riittäisi puoluekokouksessa nostamaan omaa ehdokasta puheenjohtajaksi, kyseisestä joukosta saattaa muodostua vaa'ankieli. Heidän kannaltaan Lindtmanin ja Rinteen väliltä pitäisi valita pienempi paha. Se tekee puheenjohtajavaaliin arvaamattoman virityksen.

Puoluekokouksessa nähdään todennäköisesti myös puoluesihteerikisa. Istuvan puoluesihteerin Reijo Paanasen ei odoteta hakevan jatkokautta, ja hänen ilmoitustaan asiasta odotetaan lähiaikoina. Ehdolle puoluesihteeriksi on ilmoittautunut vantaalainen Palvelualojen ammattiliiton yhteiskuntakuntasuhdepäällikkö Hanna Kuntsi. Häntä kuvaillaan järjestökoneiston tuntevaksi ja hallitsevaksi ehdokkaaksi, joka tulee puolueen ay-siivestä. Puoluesihteeriehdokkuutta harkitsee myös viime kaudella demariministereiden erityisavustajana toiminut Antton Rönnholm, joka nykyään työskentelee Miltton Brusselsin asiantuntijana. Häntä kuvaillaan strategiseksi ajattelijaksi. Ehdokkaita saattaa ilmaantua muitakin.

Puoluesihteerikisa ei suoraan kytkeydy puheenjohtajavaaliin, mutta ehdokkaiden ikä-, sukupuoli- ja kotipaikkankuntataustat sekä ay-tausta saattavat vaikuttaa kokonaisuuteen.

Lauantai on lähtölaukaus SDP:n puheenjohtajakisalle, ilmoitti Rinne sitten mitä tahansa. Muilla mahdollisilla ehdokkailla on kiire ilmoittautua mukaan kisaan, sillä aika alkaa käydä vähiin.