Suuren valiokunnan sd-ryhmä: Turkin EU-jäsenyysneuvottelut jäädytettävä

Sd-ryhmä toteaa kannanotossaan, että Turkissa oppositioon kohdistuvat vainot ovat kiihtyneet viime viikkoina.

– Kurdien tärkeimmän poliittisen puolueen HDP:n johtajia ja kansanedustajia sekä kaupunginjohtajia on ollut pidätettynä marraskuun alusta lähtien. Terrorismin vastainen laki tuli Turkissa voimaan heinäkuun epäonnistuneen vallankaappausyrityksen jälkeen, minkä jälkeen alkaneilla puhdistuksilla on pyritty tukahduttamaan (presidentti Recep Tayyip) Erdoganin ja hallituksen vastaiset äänet.

Yhteensä Turkissa on kesän jälkeen pidätetty ja pantu viralta kymmeniä tuhansia ihmisiä, muun muassa tutkijoita, opettajia ja upseereita. Myös lehdistönvapautta on rajoitettu voimakkaasti. Turkin ja maan kurdivähemmistön välinen tilanne on kiristynyt äärimmilleen. Kurdialueen taisteluita ja sekasortoa on paennut satoja tuhansia ihmisiä.

Eduskunnan suuren valiokunnan sosialidemokraatit tuomitsevat jyrkästi ihmisoikeusloukkaukset ja ilmaisevat syvän huolensa maan tulevaisuudesta ja liberaalin demokratian kehityksestä.

– Viime keväänä voimaan tulleen EU-Turkki -sopimuksen myötä muuttoliike Turkin kautta EU-jäsenvaltioihin on hidastunut, mutta sopimuksen yhteensopivuus kansainvälisten ihmisoikeussopimusten velvoitteiden kanssa on kyseenalainen, sd-ryhmä toteaa.

Ryhmän mielestä Suomi ja muu Eurooppa eivät saa pakolaiskysymyksen ja muuttoliikkeen hallinnan varjolla ummistaa silmiään ja seurata sivusta ihmisoikeuksien rikkomuksia ja ihmisten vainoamista.

– Keskusteluyhteyden ylläpitäminen Turkkiin on tärkeää, mutta eurooppalaisten arvojen vastainen toiminta on tuomittava. Euroopan parlamentti on päätöslauselmassaan vaatinut, että neuvottelut EU-jäsenyydestä Turkin kanssa on toistaiseksi jäädytettävä. Myös suuren valiokunnan sosialidemokraatit kannattavat neuvottelujen jäädyttämistä toistaiseksi.

Sd-ryhmän mukaan jäsenyysneuvotteluja, samoin kuin neuvotteluja viisumivapaudesta, voidaan jatkaa sitten, kun Turkki on sitoutunut lopettamaan ihmisoikeusrikkomukset ja demokratian sekä sananvapauden tukahduttamisen.

Sosialidemokraatit peräävät pääministeri Juha Sipilältä (kesk.) ja Suomen hallitukselta nyt johdonmukaista ja määrätietoista linjaa suhteessa Turkkiin.