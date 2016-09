SDP:n Sanna Marin syyttää kokoomusta piilokorruptiosta

Uudistuksessa päätetään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, tuotannosta ja rahoituksesta. Hallitus on linjannut, että iso osa julkisesta palvelutuotannosta on tulevaisuudessa yhtiöitettävä ja yksityisten terveysyritysten osuus palvelutuotannossa kasvaa merkittävästi.

– Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyy isot taloudelliset intressit siitä, mihin veronmaksajien rahoja tulevaisuudessa ohjautuu. On hyvin ongelmallista, että esimerkiksi keskeisiä kokoomusvaikuttajia on ajanut yksityisten terveysyritysten etujen mukaisia muutoksia sote-uudistuksen yhteydessä ja tämän jälkeen samat henkilöt ovat siirtyneet näiden yritysten palkkalistoille, Sanna Marin sanoo.

Piilokorruption vaarasta varoittaa myös Vaasan yliopiston professori Ari Salminen, joka kuulutti Aamulehdessä eettistä arviointia sote-uudistuksesta.

Marinin mielestä on ongelmallista, että esimerkiksi kokoomuksen ministeriryhmän keskeinen erityisavustaja Joonas Turunen siirtyy terveysyritys Mehiläisen palvelukseen, vaikka on ollut keskeisesti mukana aikana, kun sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistusta on valmisteltu.

- Näyttää siltä, että kokoomuksen malli on, että ensin kanavoidaan sote-uudistuksella veronmaksajien rahat yksityisille terveysfirmoille ja sen jälkeen siirrytään näiden firmojen palkkalistoille kuittaamaan tehdyn työn hedelmät. Tämä näyttää juuri sellaiselta piilokorruptiolta, jota vastaan nykyinen lainsäädäntö ei tarjoa riittävästi keinoja, Marin kommentoi.

Marinin mukaan yksityisten yritysten osuuden lisääntyminen sosiaali- ja terveydenhuollossa herättää myös isoja kysymyksiä verojen ohjautumisesta verottajan ulottumattomiin erilaisten yritysjärjestelyjen kautta.

– Esimerkiksi Mehiläisellä, johon Turunen siirtyy, on tällä hetkellä miljoonariidat Suomen verottajan kanssa, hän sanoo.