Kokoomuksen Petri Sarvamaa on vaikutusvaltaisin suomalaismeppi

EU-politiikkaa seuraava ja tilastoiva riippumaton kansalaisjärjestö Votewatch Europe on laatinut listan Euroopan parlamentin vaikutusvaltaisimmista edustajista. EPP-ryhmä tiedottaa, että listan perusteella suomalaisista mepeistä eniten vaikutusvaltaa on Petri Sarvamaalla (kok.). EPP-ryhmään kuuluva Sarvamaa nousee myös koko parlamentin vertailussa vaikutusvaltaisimman 5 prosentin joukkoon. Hän on jaetulla 31. sijalla parlamentin 751 edustajasta.

‒ Tällainen tulos tietenkin ilahduttaa. Se on tullut kovan työn kautta, ja uskon myös, että ammattitaustastani toimittajana on ollut apua pienelle maalle tärkeässä verkottumisessa. Täysin sujuva englannin kielen taito on tietenkin verkottumisen ehdoton edellytys, Sarvamaa sanoo.

Votewatch laati perusteelliseen tutkimukseen oman algoritmin, joka koostuu kymmenistä eri tekijöistä. Lisäksi järjestö haastatteli 234 asiantuntijaa, jotka ovat vuorovaikutuksessa Euroopan parlamentin kanssa. Mepit saivat selvityksessä pisteitä ennen kaikkea poliittisista luottamustehtävistä, kuten valiokuntien puheenjohtajuuksista, koordinaattorin tehtävistä ja neuvottelurooleista parlamentin käsittelemissä mietinnöissä ja päätöslauselmissa.

Sarvamaa muistuttaa, että Votewatch mittaa tutkimuksessa puhtaasti vaikutusvaltaa, ei kenenkään paremmuutta toisiin nähden.

‒ Äänestäjät valitsevat edustajia monin eri perustein. Ei tämä tee minusta oikeaa valintaa kaikille. Toiset ovat tehokkaampia toisissa asioissa, Sarvamaa korostaa.

Tutkimuksen mukaan Euroopan parlamentin vaikutusvaltaisin meppi on sen puhemies, saksalainen sosiaalidemokraatti Martin Schulz. Seuraavilla sijoilla ovat keskustaoikeistolaisen Euroopan kansanpuolueen (EPP) ryhmän puheenjohtaja, niin ikään saksalainen Manfred Weber sekä italialainen sosialisti Gianni Pittella, joka johtaa parlamentissa sosialistien ja demokraattien ryhmää (S&D).