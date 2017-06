Kokoomuksen Sari Sarkomaa: Valinnanvapaus läpäisi perustuslakivaliokunnan seulan

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan sote-uudistuslausunto sisältää Sari Sarkomaan (kok.) mukaan paljon yksittäisiä korjaustarpeita lakikokonaisuuteen.

Hän korostaa, etteivät ne kuitenkaan muodosta estettä eräälle koko uudistuksen keskeiselle sisällölle eli valinnanvapauden laajentamiselle.

– Tärkeä huomio perustuslakivaliokunnan lausunnosta on se, että valinnanvapauden perusperiaatteet läpäisivät perustuslakivaliokunnan tiukan seulan, Sari Sarkomaa toteaa tiedotteessaan.

Hän kuvaa valinnanvapautta sote-palveluja jatkuvasti uudistavaksi moottoriksi, jonka avulla on mahdollista edistää palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja laatua sekä palvelun käyttäjän mahdollisuutta vaikuttaa käyttämiinsä palveluihin.

Sarkomaa muistuttaa, että perustuslakivaliokunnan arviointi on keskeinen osa tämän kokoluokan lainsäädäntöprosessia. Hänestä olisi ollut yllättävää, jos korjaustarpeita ei olisi ilmennyt. Tarvittavat muutokset on Sarkomaan mukaan valmisteltava hyvän lainsäädäntötyön periaatteiden mukaisesti, vaikka se veisikin aikaa.

– Olemme tekemässä lähihistorian suurinta uudistusta, joten lainsäädännön laatu ajaa aikataulujen edelle. Nyt on edettävä sote-palvelut edellä. Muu mittava hallinnollinen kokonaisuus tulee sitten sen mukana, Sarkomaa sanoo.

Perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan maakuntia ei voitaisi velvoittaa yhtiöittämään valinnanvapauden piiriin kaavailtuja julkisia sote-palveluja.

Yksityisten, julkisten ja kolmannen sektorin toimijoiden tasapuolinen kohtelu markkinoilla sekä palvelutuotannon kustannusten vertailtavuus ja läpinäkyvyys on turvatta muilla keinoilla.

– Yhtiöittäminen keinona ei ole missään vaiheessa ollut kynnyskysymys Kokoomukselle. Tärkeintä Kokoomukselle on se, että sote-uudistus etenee ja kansalaisten palvelut paranevat. Kyseessä on kokonaisuus, jonka osat vaikuttavat toisiinsa, ja jota on vietävä yhtäjalkaa eteenpäin, Sarkomaa toteaa.