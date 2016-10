Kokoomuksen Sari Sarkomaa: Hienoa, että myös keskusta voisi tarkastella kotihoidontukea

Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskuntaryhmän sosiaali- ja terveyspolitiikasta vastaava Sari Sarkomaa iloitsee keskustan kansanedustaja Annika Saarikon (kesk.) perhevapaita koskevasta ulostulosta. Tuleva perheministeri Saarikko kertoo, että hän on valmis tarkastelemaan kotihoidon tukea osana perhevapaauudistusta.

– Kokoomusministerit Lenita Toivakka ja Sanni Grahn-Laasonen esittivät jo viime keväänä, että kotihoidontukea voitaisiin lyhentää, mikäli ansiosidonnaista vanhempainrahaa pidennetään. Hienoa, että myös keskusta on tulossa kokoomuksen kannoille, sanoo Sarkomaa.

Hän toivoo, että tämä keskustan ulostulo on lupaus siitä, että pian työnsä aloittava perheministeri ottaa ajaakseen kokoomuksen ehdotuksen perhevapaajärjestelmän uudistamisen aloittamisesta. Joustamaton ja naisia pitkiin perhevapaisiin ajava sekä erilaisia perheitä syrjivä järjestelmä ei Sarkomaan mukaan yksinkertaisesti ole nykypäivää.

Hän kertoo, että kokoomuksen työryhmä valmistelee vauhdilla ehdotusta uudeksi perhevapaamalliksi.

– Uudistus on mahdollista tehdä kustannusneutraalisti. Aikansa elänyt järjestelmä on modernisoitava niin, että se edistää naisten korkeampaa työllisyysastetta, työelämän tasa-arvoa sekä vanhemmuuden jakamista. Vanhempainvapaiden uudistamisessa kannattaa katsoa Ruotsin mallia, joka on perheiden kannalta hyvin joustava, Sarkomaa sanoo.

Hänen mukaansa osana uudistusta on katsottava myös koko päivähoidon- ja varhaiskasvatuksen kokonaisuutta, mukaan lukien kotihoidontukea.

– Pitkän tähtäimen tavoitteeksi on otettava 3–5-vuotiaiden maksuton osapäiväinen pedagoginen varhaiskasvatus. Tämän lisäksi olisi maksullinen päivähoito sitä tarvitseville. Vastaava malli on jo Ruotsissa, Sarkomaa sanoo.