Kokoomuksen Sarkomaa: Perhevapaauudistus pitää käynnistää heti

Sari Sarkomaan mielestä on hyvä, että keskusta on valmis aloittamaan perhevapaauudistuksen valmistelun, mutta hän ihmettelee, miksi keskusta haluaa tehdä uudistuksia vasta vaalikaudella 2019–2024.

Keskusta esitteli tiistaina perhepoliittisia linjauksiaan. Kokoomus on esittänyt perhevapaauudistuksen käynnistämistä toistuvasti.

– On pakko kysyä, miksi muutoin uudistustahtoisen hallituksen perheministerin ja pääministerin salkun omaava suurin puolue haluaa siirtää kaikkia lapsiperheitä koskevan ja kipeästi kaivatun uudistuksen seuraavalle hallitukselle, Sarkomaa ihmettelee tiedotteessaan.

Hän toivoo, että työ käynnistettäisi heti ja puolivälitarkastuksessa voitaisiin linjata perhevapaauudistuksen päälinjat.

– Kyse on lapsen edusta, tasa-arvoisesta vanhemmuudesta ja työelämästä sekä perheiden hyvinvoinnin edistämisestä, mutta myös hallituksen olennaisen tavoitteen eli työllisyyden edistämisestä, Sarkomaa painottaa.

Hän muistuttaa, että naisten työllisyysasteen koheneminen ja perhevapaiden nykyistä tasaisempi käyttäminen johtaisi ennen pitkää myös Suomen kilpailukyvyn nousuun. Suomella ei hänen mielestään ole varaa olla uudistamatta aikansa elänyttä perhevapaauudistusta.

Keskustan mallissa on Sarkomaan mukaan paljon samoja elementtejä, joita Kokoomus on jo linjannut.

– Tämä pitäisi kannustaa hallitusta ripeään uudistuksen valmisteluun. Yhteisiä linjoja ovat muun muassa vanhempien joustavampi mahdollisuus käyttää perhevapaita ja isien vanhempainvapaakiintiöiden pidentäminen. Mahdollisuuksia erilaisiin työn ja perheen yhteensovittamistapoihin on luotava perhevapaiden aikana, Sarkomaa toteaa.

Hänen mukaansa perhevapaajärjestelmä on modernisoitava lisäksi vastaamaan monimuotoisten perheiden, kuten adoptio-, yksinhuoltaja- ja sateenkaariperheiden, tarpeisiin.

– On hyvä, että Keskusta on valmis tarkastelemaan myös kotihoidontukea. Osana uudistusta on katsottava myös koko päivähoidon- ja varhaiskasvatuksen kokonaisuus, mukaan lukien kotihoidontuki, Sarkomaa huomauttaa.