SAK tyytyväinen veroratkaisuun ja työttömien opiskelun helpottamiseen

SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukorannan mukaan tässä suhdannetilanteessa vähän pienempikin veronkevennys olisi riittänyt, mutta suuruusluokka on oikea. SAK on tavoitellut noin 200 miljoonan euron veronkevennyksiä, jotka kompensoivat palkansaajamaksujen nousua.

Budjettiriihessä sovittiin tuhannesta uudesta koulutuspaikasta toiselle asteelle ja muuntokoulutuksen lisäämisestä.

– Hallituksen päätös investoida osaamiseen on hyvä, mutta mittaluokka edelleen riittämätön. Suomessa on 600 000 aikuista ilman perusasteen jälkeistä koulutusta. Tämä joukko on saatava koulutuksen piiriin, jotta varmistetaan, ettei työllisyys- ja talouskasvu tyrehdy osaavan työvoiman puutteeseen, Kaukoranta kritisoi.

SAK:n pitkäaikainen tavoite työttömien omaehtoisen opiskelun helpottamisesta toteutuu, kun työttömille tulee oikeus opiskella kuusi kuukautta ilman tarveharkintaa.

– On Suomen kannalta loistava uutinen, että työttömien rankaiseminen aktiivisuudesta loppuu. Omaehtoinen opiskelu helpottaa työllistymistä ja ehkäisee pitkäaikaistyöttömyyttä ja syrjäytymistä, kiittelee Kaukoranta.

Työttömille riihestä tuli Kaukorannan mukaan myös huonoja uutisia, kun aktiivimallin nimellä kulkeva työttömyysturvan heikennys etenee.

Kaukoranta painottaa, että työttömien aktiivisuutta voidaan tukea parhaiten satsauksilla henkilökohtaiseen palveluun mekaanisten karenssien ja etuusleikkauksien sijasta.

Kaukorannan mukaan perhevapaiden uudistustarpeesta vallitsee laaja yhteisymmärrys.

– Kolmikantainen valmistelu perhevapaiden kokonaisuudistuksesta on paras tapa varmistaa, että löydetään nykyistä joustavampi malli, joka palvelee perheitä, huomioi lapsen edun ja vastaa 2020-luvun työelämän tarpeita, hän sanoo.