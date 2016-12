Annika Saarikko Ylellä: "Perhevapaauudistuksen ajankohtaa tarkasteltava" – Grahn-Laasonen: "Ei tarvetta jarrutella"

Keskustan tuleva peruspalveluministeri Annika Saarikko toteaa Ylen radiouutisten haastattelussa, että perhevapaauudistusta ei ole realistista toteuttaa kahdessa vuodessa ilman laajaa yhteistyötä eduskunnan ja työmarkkinajärjestöjen välillä.

– Uudistus maksaa, ja siksi ajankohtaa on tarkasteltava huolella ja valmistella se yhteistyönä. Tällä hallituskaudella on sovittu painopisteeksi lapsiperheiden palveluiden uudistaminen ennaltaehkäisevään suuntaan. Tämä on vielä kesken ja kaikki paukut on laitettava siihen, Saarikko totesi uutisille.

Perussuomalaisten puheenjohtaja, ulkoministeri Timo Soini puolestaan totesi eilen, että nykyinen malli riittää, eikä siihen sovi tehdä muutoksia. Hänen mukaansa sekä hallituksen että opposition leireistä on noussut "ihmeellinen huutokauppa perhevapaista, ikään kuin se olisi Suomen suurin ongelma." Verkkouutiset kertoi Soinin lausunnosta tarkemmin eilen lauantaina.

Kokoomuksessa perhevapaauudistusta on pitänyt yllä opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen. Hänen mukaansa perhevapaiden uudistamista ei ole tarpeen jarrutella vaalikauden yli, vaan työ sen eteen tulisi käynnistää jo ensi keväänä esimerkiksi hallituksen puoliväliriihen yhteydessä ja toteuttaa parlamentaarisena valmisteluna.

– Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman mukaan hallitus arvioi kriittisesti kaikkia sellaisia tukijärjestelmiä, jotka ohjaavat työkykyisiä ihmisiä pitkäaikaisiin poissaoloihin työmarkkinoilta. Hallitusohjelma velvoittaa käymään tähän työhön käsiksi nyt eikä odottelemaan, Grahn-Laasonen toteaa.

Ministerin on aiemmin todennut, että keskustelua perhevapaista on käytävä, sillä nykyinen järjestelmä heikentää naisten työmarkkina-asemaa ja jättää osan varhaiskasvatuksesta eniten hyötyvistä lapsista sen ulkopuolelle.

Ministeri muistuttaa, että kokoomus on pitänyt esillä mallia, jossa ansiosidonnainen perhevapaa kestäisi pidemmän ja kotihoidon tuki lyhyemmän ajan.

– Malli vahvistaisi vanhempien vapautta valita, eivätkä perheet joutuisi tekemään päätöstä hoitomuodosta vielä 8–9 kuukautta vanhan lapsen kanssa. Kokonaissumman, joka järjestelmään käytetään, olisi tässäkin mallissa syytä säilyä ainakin nykyisellään, hän toteaa.