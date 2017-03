EU-johtajat allekirjoittivat Roomassa julistuksen unionin tulevaisuudesta

EU:n 27 valtion ja hallitusten päämiehet kokoontuivat Roomaan lauantaina 25. maaliskuuta juhlistamaan Rooman sopimusten allekirjoituksen 60-vuotispäivää. Valtioneuvosto tiedottaa, että juhlallisuuksien yhteydessä päämiehet ja EU:n toimielinten edustajat allekirjoittivat yhteisen julistuksen EU:n tulevaisuudesta. Suomea tilaisuudessa edusti pääministeri Juha Sipilä.

Rooman julistus korostaa unionin yhtenäisyyttä ja vastaamista kansalaisten huoliin. Julistuksessa asetetaan seuraavan kymmenen vuoden tavoitteeksi unioni, joka on turvallinen, vauras ja kilpailukykyinen. Unionin tavoitteena on myös olla sosiaalisesti vastuullinen sekä kyvykäs toimimaan merkittävässä roolissa maailmassa.

Pääministeri Juha Sipilä sanoo julistuksen heijastavan hyvin Suomen näkemyksiä.

”Keskeisin viesti on unionin yhtenäisyys. Yhdessä voimme parhaiten vastata ajankohtaisiin haasteisiin, luoda kasvua ja vakautta yhteisiä etuja ja arvoja edistäen.”

Pääministerin mukaan myös viittaukset eritahtisuuteen vastaavat Suomen näkemyksiä.

”Yhdessä toimiminen on ensisijaista, mutta tarvittaessa voidaan edetä eri tahtia, kunhan se tapahtuu perussopimusten mukaisesti ja on avointa kaikille.”

Suomi on osallistunut aktiivisesti EU-päämiesten tulevaisuuspohdintaan Britannian kansanäänestyksen jälkeen. Suomen tavoitteena on ollut varmistaa yhtenäinen ja toimintakykyinen EU, joka keskittyy olennaiseen, erityisesti kasvuun ja turvallisuuteen.

”Kokemuksemme EU:sta on, että unionissa on parempi osallistua toimintoihin kuin jäädä niiden ulkopuolelle. Suomi on mukana kaikissa eritahtisuuden tämänhetkisissä muodoissa. Ajankohtainen yhteistyön vahvistamisalue on puolustus, jossa Suomi on aktiivisesti mukana. Käytäntö on osoittanut, että tämä on paras tapa vaikuttaa”, pääministeri Sipilä sanoo.

EU-johtajat osallistuivat lauantaina myös presidentti Sergio Mattarellan isännöimälle lounaalle ja tapasivat perjantaina paavi Franciscuksen Vatikaanissa.