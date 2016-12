RKP: Näin laajaa uudistusta tarvittaisiin tuskin vain puhelimeen vastaamisen nopeuttamiseksi

– Erittäin epämääräisen infotilaisuuden aikana ministeri Juha Rehula (kesk.) toisteli muun muassa, että tulevaisuudessa vastataan nopeammin puhelimeen. Tiedonjyvien seasta löytyy kuitenkin myös muutama positiivinen yllätys, toteavat RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson ja RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Stefan Wallin.

Henriksson huomauttaa, että RKP on pitkään puhunut ammattikorkeakouluopiskelijoiden oikeudesta kuulua YTHS:ään.

– On hienoa, että tämä vihdoin toteutuu. Hallitus on myös kuunnellut oppositiota kiireellisen hoidon saatavuuden osalta. Kiireellistä hoitoa järjestetään jatkossa 18 maakunnassa, esitetyn 5 erva-alueen sijaan. Tämä on erittäin hyvä asia, hän sanoo.

RKP ja ruotsalainen eduskuntaryhmä ovat kannattaneet valinnanvapautta, mutta painottavat, että valinnanvapauden tulisi lähteä potilaiden, eikä niinkään terveyspalveluyritysten, tarpeista.

– Palvelusetelit ja mahdollisuus valita ovat potilaille hyviä asioita, mutta pienemmillä paikkakunnilla palveluntarjoajien määrä ja siksi mahdollisuudet valita ovat väkisin rajalliset. Lisäksi kahden eri setelin ja henkilökohtaisen budjetoinnin yhteensovittaminen voivat aiheuttaa ylimääräistä päänvaivaa, sanoo Wallin.

Henrikssonin mukaan on erittäin epäselvää, mistä hallituksen kaavailemat säästöt ovat tulossa, ja mitkä tämän uudistuksen vaikutukset ovat.

- Puhumattakaan siitä, miten sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisen integraation on ajateltu toimivan, hän sanoo.