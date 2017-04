RKP:n mielestä ratkaisu sote-ongelmiin ei ole uusi hallinnon taso

Nyt huomio kohdistuu jättimäiseen hallintokoneistoon mutta ei siihen minkä pitäisi olla uudistuksen selkeä tavoite: helpompi pääsy lääkäriin ja muuhun hoitoon, sanoi RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson puolueensa ryhmäpuheenvuorossa välikysymyskeskustelussa hallituksen sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksesta eduskunnassa tiistaina.

Hänen mielestään hallituksen toimet eivät myöskään johda mihinkään todelliseen maakuntien itsehallintoon.

– Kunnilta viedään rahat ja päätösvalta - ja tilalle tarjotaan valtion ohjauksessa olevia maakuntia. Ei ole vaikea aavistaa, että maakunnat heti alusta alkaen painivat suuren demokratiavajeen kanssa.

– Sisäministeri Paula Risikko (kok.) ja kokoomus ovat julkisuudessa esittäneet ajatuksen, että kaupungit ja kunnat saisivat jatkaa hoitopalvelujen tuottamista. RKP pitää ajatusta tervetulleena, mutta painottaa, että tämän tulisi koskea tasavertaisesti kaikkia kuntia. Haluaisimme nähdä tämän myös avauksena siitä, että kunnat saisivat pitää sosiaalihuollon ja vanhustenhuollon itsellään, Henriksson sanoi.

RKP sanoo pitävänsä valinnanvapautta hyvänä asiana.

– Mutta mitä tekee hallitus? Palvelusetelien käytön laajentamisen sijasta – mikä olisi fiksuinta ja suosisi myös pieniä terveysalan yrityksiä ja kolmatta sektoria – päätetään lähteä toteuttamaan valtavaa operaatiota, jonka lopputulosta ei tiedetä ja josta monet asiantuntijat varoittavat, Henriksson sanoi.

Hän sanoi, että hallituksen mallin mukaisesti julkinen terveydenhuolto yhtiöitettäisiin laajamittaisesti ja kerralla.

– Meidän selkeä näkemys on, että hallituksen valinnanvapausmalli ei ole tarkoituksenmukainen. Se on liian monimutkainen, luo massiivista byrokratiaa ja uhkaa nostaa hoidon kustannuksia – vaikka päinvastaista yritetäänkin väittää.

Ruotsalainen eduskuntaryhmän mukaan sote-uudistuksessa tarvitaan aikalisä.

– Kyse on suuresta ja tärkeästä uudistuksesta. Antakaa riittävästi aikaa valmisteluun ja toimeenpanoon. Nyt epävarmuus on suuri ja asiantuntijoiden varoitukset lukuisia. Uskon, että me kaikki voimme olla ainakin yksimielisiä siitä, että pitäisi olla kiellettyä pelata uhkapeliä ihmisten terveydellä. Kannatan epäluottamuslause-ehdotusta, Henriksson sanoi.