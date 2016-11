RKP:n Mikaela Nylander: Perustuslakivaliokunnan asema on uhattuna

– Kun perustuslakivaliokunta vuonna 2009 käsitteli kysymystä mihin valtion aluehallintoon Kokkolan tulisi kuulua, oli perustuslakivaliokunnan kannanotto silloin yksiselitteinen eikä siinä ole tulkinnan varaa, sanoo Mikaela Nylander. Hän oli perustuslakivaliokunnan jäsen vuosina 2007-2011.

Valiokunnan kannan mukaan esillä olevista vaihtoehdoista tulee aina valita se vaihtoehto, joka parhaiten turvaa ruotsinkielisen palvelun saamisen.

– On erittäin huolestuttavaa, että päivystysuudistuksen lainvalmistelussa on päätetty vääristellä perustuslakivaliokunnan kannanottoa. Perustuslakivaliokunnan asema lakiehdotusten perustuslainmukaisuuden tulkitsijana on uhattuna, Nylander sanoo.

– Jos sallimme, että perustavanlaatuiset oikeudelliset tukipilarit yhteiskunnassamme joutuvat politisoinnin ja vääristyksen kohteeksi niin rakennamme yhteiskunnan, jossa perustuslakia ja perusoikeuksia tulkitaan poliittisten suhdanteiden ja ambitioiden lähtökohdista. Tämä on erittäin vaarallinen kehitys koko oikeusvaltion periaatteen kannalta, Nylander sanoo.

Hän toteaa, että perustuslakivaliokunta on tähän mennessä ollut takaamassa sitä, että perustuslakiamme noudatetaan lainsäädännössä, mikä on luonut oikeustieteellisen jatkuvuuden ja vakauden yhteiskunnassamme.

– Vääristämällä perustuslakivaliokunnan kannanottoa myös perustuslain merkitystä kielletään ja sitä vähätellään, Nylander katsoo.