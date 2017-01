RKP:n Anna-Maja Henriksson: Uudistuksella valtavia veroseuraamuksia

– On ilmeistä, ettei hallituksella ole yhtenäistä linjaa. Se on vastuutonta, kun kyseessä on näin suuri uudistus, joka vaikuttaa suoraan esimerkiksi autokauppaan, Anna-Maja Henriksson sanoo tiedotteessaan.

Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) ilmoitti torstaina, ettei perussuomalaiset tue liikenneministeri Anne Bernerin (kesk.) esittelemää uudistusta ja valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) kertoi, ettei hänen ministeriössään valmistella autoveron poistoa.

– Kun oman hallituksen ministerit kertovat julkisuudessa, etteivät voi tukea tällaista uudistusta, povaa se huonoa uudistuksen läpimenolle. On ilmeistä, että uudistuksen valmistelussa on ohitettu valtiovarainministeriön veroasiantuntijat, vaikka uudistuksella on valtavia veroseuraamuksia, Anna-Maja Henriksson arvelee.