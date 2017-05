Puuliitto: Vaatimukset kikyn purkamisesta yhä kuuluvampia

- Ja silti työttömiä kohdellaan byrokratia edellä sanktioilla sivaltaen sen sijaan, että heidät ymmärrettäisiin arvokkaaksi osaamisreserviksi, jonka panos pitää tukea ja mahdollisuuksia tarjoamalla saada viipymättä työelämän käyttöön, Puuliiton valtuusto suomii kannanotossaan.

Puuliiton valtuuston mukaan työttömät ja työttömyysuhan alla elävät ihmiset tarvitsevat ajantasaisen tiedon oman ammattitaidon ja työmarkkinoiden osaamisvaatimusten suhteesta.

– Siinä työssä viranomaiset voivat ja heidän pitää olla avuksi. Seuraava askel on ammattitaidon päivittäminen tai uuden ammattitaidon hankkiminen niin, että työhakemuksilla on todelliset mahdollisuudet menestyä työnhakumarkkinoiden kovassa kilpailussa. Tätä varten työttömyysturvan varassa opiskelemiselle asetetut taloudelliset esteet on poistettava.

Toisaalta Puuliiton mielestä työntekijöiden jatkuva kouluttaminen on saatava vakiintuneeksi osaksi yksityisen ja julkisen sektorin yritysten ja palveluntarjoajien toimintaa.

Työttömyyden ongelman ratkaisemisen avainsana on Puuliiton mukaan laatu.

– Sanktioihin nojaava työhakemusten määrän byrokraattinen kyttääminen ei tätä kriteeriä täytä. Lisäksi sanktiot osuvat ennen muuta heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin. Siis juuri heihin, jotka tarvitsevat eniten tukea. Samalla taloudellisilla kiristysruuveilla luodaan uusi joukko ihmisiä, joiden selviytyminen vaikeutuu. Esimerkiksi niin, että leikatuilla tuilla on taas vähän vaikeampaa hankkia työhaussa tarvittavat sähköiset välineet, jos vanhat sattuvat rikkoutumaan tai niitä ei ollut.

Puuliiton valtuuston mielestä työttömyysturvan heikennykset ovat voimassa olevan kilpailukykysopimuksen (kiky) vastaisia.

– Vaatimukset kikyn purkamisesta ovat yhä kuuluvammin nousemassa työntekijöiden keskuudessa pintaan. Toisaalta tahtotila palkankorotusten saamiseksi on voimistunut. Samanaikaisesti työnantajien suunnasta on kantautunut viestejä edelleen jatkuvasta pyrkimyksestä työntekijöiden etujen heikentämiseksi. Kun pakkaan lisätään vielä Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n irtisanomien keskusjärjestösopimusten neuvotteleminen osaksi työehtosopimuksia, alkavat tulevan työmarkkinakierroksen asetelmat valjeta, Puuliitto toteaa.

Liitto varoittaa, että yhteentörmäyksen riski on kasvanut, mutta nimenomaan se pitäisi pystyä estämään, jotta alkanut talouskasvu saadaan jatkumaan ja sen mukanaan tuomat hyödyt kuten työllisyyden kohentuminen varmistettua. Puuliiton valtuusto toivoo, että "työnantajat ja maan hallitus ymmärtävät asetelman".