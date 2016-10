PS:n Matti Putkonen: Tuulivoimalat pilaavat terveyden ja ajavat suomalaiset evakkoon

Perussuomalaisten työmies Matti Putkosen mukaan isojen teollisen mittakaavan tuulivoimaloiden infraääni uhkaa suomalaisten terveyttä. Putkosen mukaan infraäänen altistumisalueilla on oireiltu vakavasti ja kymmeniä perheitä on joutunut jättämään kotinsa sairastumisen vuoksi.

‒ Sairastumisten syy-yhteyden teollisten tuulivoimaloiden infraäänisaasteeseen ovat asukkaat konkreettisesti omalla kehollaan todentaneet. Jo ensimmäisen puolen vuoden aikana altistumisalueella oleville asukkaille on ilmennyt vakavia oireita, muun muassa sydän- ja verikiertoelimistön oireita, kuten infarkteja sekä verenpaineen vaihtelua tuulivoimatuotannon vaihtelun mukaan, oppimisvaikeuksia ja kehityshäiriöitä, sekä epilepsian ynnä muiden keskushermostollisten sairauksien pahenemista, Putkonen sanoo tiedotteessaan.

Hän kertoo, että kun asukkaat ovat poistuneet infraäänisaastealueelta, oireet ovat hävinneet jo parin kolmen päivän aikana. Kun asukkaat ovat palanneet infraäänisaastealueelle, ovat myös oireet välittömästi palanneet.

‒ Ongelman erittäin merkittävän ja poikkeuksellisen suuren terveydellisen epävarmuuden vuoksi on tehtävä nopeasti vaadittavat päätökset, joilla eliminoidaan infraäänisaasteen aiheuttamat vakavat terveydelliset haitat. Ensimmäisessä vaiheessa kaikki rakentamisluvat tulee jäädyttää. Jatkossa on harkittava, voiko valtio ylipäätänsä tukea tällaista tuotantoa, joka merkittävästi vaarantaa ihmisten terveyden, Putkonen sanoo.

‒ Sinipunavihreät väittävät sekä tuulivoimaloiden infraäänisaasteesta että homeesta kärsiviä luulosairaiksi ja että oirehtiminen johtuu jostain muusta kuin rakennusvirheistä tai uusiutuvasta energialähteestä. Nyt on tunnustettava tosiasiat ja kunnissa on rakennusmääräyksillä sallittava vain luonnollisen ilmanvaihdon asunnot ja kaavamääräyksillä estettävä suurten tuulivoimaloiden rakentaminen alle 10 kilometrin päähän asunnoista ja eläinsuojista. Muuten meillä on edessämme suurin kansallinen evakoiden asuttamisprojekti sitten sotien, hän lisää.