Ajatuspajan johtaja: Yritystuet ovat skandaali ja niiden määrä jättiläismäinen

Ajatuspaja Liberan toiminnanjohtaja ja ekonomisti Heikki Pursiainen arvostelee blogissaan yritystukia ja niiden määrää. Pursiaisen mielestä yritystuet ovat skandaali.

– Tukiaisten määrä on jättiläismäinen. Silti hallituksen mielikuvitus ei puoliväliriihessä riittänyt yhdenkään tuen leikkaamiseen. Se oli hallituksen mielestä kovin vaikeaa ja kaikilla tuilla on puolustajansa. Yksimielisyys löytyi kuulemma niin pienistä asioista, ettei kannattanut leikata. Tämä on yksinkertaisesti skandaali, Pursiainen arvostelee.

Pursiainen muistuttaa kirjoituksessaan keväällä julkaistusta yritystukia ja niiden vaikutuksia käsitelleestä virkamiesselvityksestä.

– Juuri julkistetun virkamiesraportin mukaan vain 10 % noin neljän miljardin yritystuista on perusteltuja. Arvio on optimistinen, sillä työryhmä laskee esimerkiksi kaikki Tekesin jakamat tuet yritysten uudistumista edistäviksi. Tämä näkemys edustaa selvästi ns. posiitivista ajattelua.

Tarkkaan ottaen selvityksessä todettiin, että nykyinen yritystukijärjestelmä ei tue kansantalouden pitkän aikavälin tuottavuutta ja siten talouskasvua optimaalisesti. Raportin mukaan vain noin 10 prosenttia tukien kokonaismäärästä edistää yritysten uudistamista.

– Tehottomista tuista tulisi siirtyä pitkällä aikavälillä kohti kansantaloutta uudistavia tukia eli lähinnä yrityssektorin uudistumista tukeviin suoriin tukiin, raportissa todetaan.

Heikki Pursiaisen mukaan tukiaisiin hukataan rahaa miljardikaupalla.

– Tuissa ei nimittäin ole pahinta se, että rahaa siirtyy veronmaksajilta erityissuosiossa olevien yritysten omistajien taskuun. Sekin on tosin varmaan monesta veronmaksajasta vähän mälsää. Pahinta tuissa on se, että niillä kannustetaan kannattamattomaan liiketoimintaan, Pursiainen kirjoittaa.

Pursiaisen mielestä tämä on "luonnollisesti täysin järjetöntä ja ihmiskuntaa köyhdyttävää".

– Toisin sanoen yrityksille maksetaan siitä, että ne muuttavat arvokkaita panoksia vähäarvoisiksi tuotoksiksi. Yrityksen voitto on tuotosten arvon ja panosten arvon eli yrityksen kustannuksien erotus. Jos yritys ei tee voittoa, sen käyttämät panokset ovat tuotoksia arvokkaampia. Se siis tuhoaa arvokkaita panoksia muuttamalla nämä vähemmän arvokkaiksi tuotoksiksi.