Puolustusministeriö vahvistaa Ylelle: Suomea on pyydetty JEF-sotilasyhteistyöhön

Iso-Britannia on tarjonnut Suomelle mahdollista osallistua Britannian johtamaan JEF-sotilasyhteistyöhön, puolustusministeriöstä kerrotaan Ylelle. Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist on kertonut Dagens Nyheterin haastattelussa, että Iso-Britannia on pyytänyt Ruotsia mukaan JEF:ään. Samalla Hultqvist sanoi, että myös Suomi on mukana neuvotteluissa.

– Yhteistyötarjousta perustellaan sillä, että Suomi ja Ruotsi ovat niin sanottuja Naton tehostetun kumppanuuden maita ja meillä on hyvät yhteistyöperinteet kriisinhallintaoperaatioissa Britannian kanssa, sanoo ministeriön puolustuspoliittisen osaston ylijohtaja Janne Kuusela Ylen haastattelussa.

JEF on hänen mukaansa Britannian johtama monikansallinen joukkokokonaisuus, jonka tarkoituksena on kehittää nopean toimintavalmiuden sotilaallista suorituskykyä. JEF:ään kuuluu Britannian lisäksi tällä hetkellä Tanska, Norja, Latvia, Liettua, Viro ja Hollanti.

Iso-Britannian tekemää tarjousta pohditaan nyt Kuuselan mukaan sekä kansallisesti että koordinoidusti Ruotsin kanssa.

– Yhteistyö liittyy sikäli Natoon, että ajatus on lähtenyt Naton piiristä ja se on Naton puitteissa tapahtuvaa toimintaa, jota kehysvaltiot vetävät. Ne saavat itse valita, kutsuvatko mukaan Naton ulkopuolisia maita, Kuusela sanoo.