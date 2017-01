PS-nuoret: Poliitikkojen ilmaisunvapautta rajoitetaan Suomessa

Perussuomalaiset Nuoret näkee erittäin vaarallisena kehityksenä, että poliitikkojen ilmaisunvapautta rajoitetaan Suomessa.

– Perussuomalaiset Nuoret puolustaa sananvapautta ja tukee täysin entistä puheenjohtajaansa tässä tilanteessa. Sivistyneessä Suomessa sananvapaus on arvo, josta emme ole valmiita tinkimään. Tuomio on esimerkki siitä, että sananvapauden tila on Suomessa hälyttävä, ja meidän tulee entistä voimakkaammin puolustaa oikeuttamme vapaaseen ilmaisuun, sanoo Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja Samuli Voutila.

Perussuomalaiset Nuoret vaatii, ettei islamin suhteen aseteta Suomessa kaksoisstandardeja.

– Länsimaisessa vapaassa demokratiassa pitää saada avoimesti keskustella ja arvostella myös uskonnollisia yhdyskuntia. Erityisesti poliitikkojen ja yhteiskunnallisten vaikuttajien ilmaisun rajoittaminen on vastaan kaikkia demokratian periaatteita, Voutila sanoo.

Hänen mukaansa holtiton maahanmuutto ja terrorismi ovat uhka länsimaalaiselle yhteiskunnalle, ei niitä kritisoivien kansalaisten Facebook-päivitykset.

– Nykymuotoinen lainsäädäntö kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on monitulkintainen ja mahdollistaa poliittisen ajojahdin, minkä vuoksi Perussuomalaiset Nuoret on jo aikaisemmin esittänyt kyseisen pykälän poistamista rikoslaista, vaatii Perussuomalaisten Nuorten varapuheenjohtaja Toni Ahva.