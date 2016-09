PS:n Ville Tavio epäilee: Vanhemman sukupuoli vaikuttaa huoltajuuspäätöksiin

Ville Tavio on huolissaan siitä, asetetaanko lasten etu aina etusijalle huoltajuuskiistoissa vai vaikuttaako vanhemman sukupuoli päätökseen.

Huoltajuuskäsittelyt päättyvät useimmiten yhteishuoltajuuteen, mutta yksinhuoltajatalouksista vain 14 prosentissa asuu yksinhuoltajaisä ja 86 prosentissa asuu yksinhuoltajaäiti.

– Olen hoitanut lukuisia huoltajuusoikeudenkäyntejä, joten tiedän, että jokainen tapaus on omanlaisensa. Ennen vanhaan äidin yksinhuoltajuus oli vahva lähtökohta, mutta kohti tasa-arvoa on päästy. On kuitenkin yhä syytä kiinnittää huomiota siihen, että lapsen etu toteutuisi huoltajuusriidoissa ilman vanhemman sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Tavio sanoo.

– Isä voi olla hyvä yksinhuoltaja siinä missä äitikin ja se riippuu ihan tapauksesta, hän toteaa.