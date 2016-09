PS:n Sampo Terho: Me emme suostu varastamaan tulevien polvien hyvinvointia

– Me emme suostu varastamaan tulevien polvien hyvinvointia; me kieltäydymme syömästä lastemme suusta. Tämän johdosta talouden kuntokuuri jatkuu hallitusohjelmaa noudattaen tässäkin budjetiss, perussuomalaisten ryhmäpuheen budjettikeskustelussa pitänyt Sampo Terho sanoi eduskunnassa tiistaina.

Terhon mukaan Suomen suunta on saatu käännettyä, ja hallituksen työn alustavat tulokset ovat nyt nähtävissä.

– Hallituksemme tärkein tehtävä on tuoda maahamme työtä, turvallisuutta ja toivoa paremmasta tulevaisuudesta. Tämä on koko kansakunnan yhteinen hanke, kansallistalkoot, johon nyt myös työmarkkinajärjestöt ovat kiky-sopimuksen myötä kantaneet merkittävän panoksensa. Tällä hetkellä, vihdoin, taloutemme jälleen kasvaa ja työllisyysaste on noussut noin puoli prosenttiyksikköä siitä, kun hallitus aloitti työnsä, Terho totesi.

Hänen mukaansa perussuomalaisessa Suomessa työnteko kannattaa aina, suomalaisista pidetään huolta ja sääntelyä puretaan.

– Veroja vähennetään kaikilta tasapuolisesti, eikä vain suuryrityksiltä ja pankkiireilta. Kasvu ja oikeudenmukaisuus edellyttävät, että monien tarpeet menevät harvojen edun edelle ja yhteinen isänmaan etu yli kaiken, Terho totesi.

Hän arvosteli puheessaan viime hallituskauden toimia, erityisesti yhteisöveron alennusta.

– Se oli silloisen sosiaalidemokraattisen valtiovarainministerin jääkylmä arvovalinta, jolle en pysty osoittamaan juuri muuta perustetta kuin vakaumuksellinen kaverikapitalismi, Terho sivalsi.