Ammattiliiton mukaan työnantajajärjestö esittelee "vaihtoehtoisia faktoja"

Antti Hakalan mukaan Palvelualojen työnantajat Palta väittää keskiviikkoisessa tiedotteessaan totuudenvastaisesti, ettei olisi muuttamassa nykyistä työehtosopimuksen soveltamisalaa.

Hänen mukaansa vuodesta 2008 jatkunut tilanne työpaikoilla on se, että ict-alan asiantuntijatyö teleoperaattoreilla sekä näiden alihankkijoilla tehdään Pron työehtosopimuksen ehtojen mukaan.

Työnantajaliitto Palta ja henkilöstöpalveluyritys Barona yrittävät nyt vaihtaa sopimusta ja muuttaa vakiintunutta käytäntöä aikaisemmasta, Hakala sanoo.

– Tämä työnantajan ajama muutos on ainut, mistä syystä Pro on lakkovaroituksensa antanut. Paltalta on halpamaista syyttää Prota kiristyksestä, kun Pro ainoastaan haluaa, että aikaisemmin sovitusta pidetään kiinni. Muutos merkitsee ict-alan asiantuntijalle vähemmän palkkaa ja nykyistä heikompia työsuhteen etuja, sanoo Hakala.

Hänen mukaansa Ammattiliitto Prossa ei löydy ymmärrystä sille, että Palta yrittää väkisin ottaa käyttöön toisen työehtosopimuksen.

– Asialla on suuri merkitys, koska jos työnantaja saa ensin siirrettyä alihankintatyön halvemman sopimuksen piiriin, työnantaja haluaa seuraavaksi siirtää sinne kaikki muutkin asiakaspalvelu- ja myymälätyöt, Hakala toteaa.

