Pro odottaa hallitukselta määrätietoista tukea talouden elpymiselle

Hallituksen pitää Pron mukaan tukea globaaleihin megatrendeihin kuten kaupungistumiseen, digitalisaatioon ja robotisaatioon liittyvän liiketoiminnan edellytyksiä.

Pron puheenjohtajan Jorma Malisen mukaan hallituksen pitää keskittää käytettävissä oleva liikkumavara strategisesti järkevällä tavalla luomaan uutta kasvua ja työllisyyttä.

– Viestimme on selvä: nupullaan olevaa talouden elpymistä on nyt tuettava määrätietoisesti. Meillä on paljon kirittävää, jotta saavuttaisimme keskeiset kilpailijamaamme. Tätä tilaisuutta ei saa hukata keskittymällä lillukanvarsiin, vaan fokuksen tulee olla siellä mistä voimme saada kasvua nyt ja varsinkin tulevaisuudessa, Malinen huomauttaa liiton tiedotteessa.

Pron toimenpidelistalla ovat muun muassa älyteollisuusohjelma ja kiertotalouden edistäminen, rahoituksen palauttaminen Tekesille ja aikuisten muuntokoulutukselle, työaikapankkien kehittäminen ja palkkatuen korottaminen.

Lisäksi alakohtaisilla hyvinvointihankkeilla tulisi kasvattaa tuottavuutta, ja työnantajakustannukset vanhempainvapaista pitäisi tasata.