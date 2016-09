Sauli Niinistö: Itämerellä otettu "miniatyyriaskelia" oikeaan suuntaan

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö näkee pieniä myönteisiä merkkejä Venäjän ja lännen välisessä vuoropuhelussa. Presidentti kutsuu blogikirjoituksessaan askeleita "miniatyyrisiksi", mutta silti tärkeiksi.

"Kaikkien etu tietysti on, jos turvallisuutta lisäävistä toimista syntyy yhteistä näkemystä Naton ja Venäjän kesken. Erityisesti huolta Suomessa on kannettu Itämeren lentoturvallisuudesta ja oma käsitykseni on, että pienikin askel turvan lisäämiseksi on positiivinen. Joskus voi käydä niinkin, että askel oikeaan suuntaan helpottaa ottamaan niitä seuraaviakin", Niinistö kirjoittaa Presidentin kynästä -blogissaan.

Niinistö perustaa lievän ja myönteisen perusvirityksen omaavan näkemyksensä saatuihin tietoihin Venäjän ja Naton käymistä keskusteluista ja myös omiin tapaamisiin. Hän kertoo käyneensä tilannetta läpi Naton pääsihteerin kanssa torstaina. Presidentin mukaan vuoropuhelu Venäjän ja Naton kesken alkoi Itämeren lentoturvallisuuden takaamisesta ja jatkuu nyt laajemmalla agendalla.

"Venäjän aktiivisuus herätti meillä myös epäluuloja motiiveista. Nato näyttää kuitenkin vihreää valoa vuoropuhelulle. Ja on Nato myös meidän suuntaamme aktiivinen; Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg informoi minua torstaina tarkkaan tämän hetkisestä tilanteesta. Edelleen, niin kuin kansainvälinen media kertoo, Stoltenbergilla on tarkoitus tavata Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov alkavan YK-viikon aikana New Yorkissa. Tulee olemaan mielenkiintoista kuulla siellä paikan päällä, josko yhteys etenee.

Tasavallan presidentti kirjoittaa havainneensa, että hänen aloitteensa transpondereiden pakollisuudesta on edennyt hivenen. Siitä on raportoitu virolaisissa ja venäläisissä lehdissä.

"Virolaisen Postimees-sanomalehden haastattelema nimellään esiintynyt virolainen sotilashenkilö kertoi, että Venäjä oli heti heinäkuun alusta muuttanut käyttäytymistä niin, että sen sotilaskuljetuskoneet alkoivat käyttää transpondereita. Venäläinen Izvestija puolestaan kertoi nimeltä mainitsemattoman amerikkalaisupseerin todenneen, että amerikkalaiskoneet käyttävät transpondereita Itämerellä. Kun virolaislehti lausuu venäläisistä ja venäläislehti amerikkalaisista jotain myönteistä, niin kaipa jutuissa sitten jotain perää on. Miniatyyriaskelia nuo ovat, mutta oikean suuntaisia."