Presidentti Sauli Niinistö Ylelle: Suomen osallistumisesta JEF-sotilasyhteistyöhön ei päätetty

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoo Ylelle, että mitään päätöksiä Britannian johtamaan JEF-sotilasyhteistyöhön osallistumisesta ei ole vielä tehty.

Niinistön mielestä asia pitää selvittää perusteellisesti ennen päätösten tekemistä. Presidentti kommentoi aihetta maanantaina Lapin-vierailullaan.

Ruotsin ulkoministeri Peter Hultqvist on kertonut Dagens Nyheterille, että Iso-Britannia on pyytänyt Ruotsia mukaan JEF:ään ja että myös Suomi on mukana neuvotteluissa. Puolustusministeriö vahvisti sunnuntaina Ylelle, että myös Suomea on pyydetty mukaan.

Presidentti Niinistö sanoi olevansa samoilla linjoilla Ruotsin Hultqvistin kanssa.

– Hänhän toteaa, että he selvittävät tällä hetkellä Britannian ehdotuksen sisältöä. Sitten siitä käydään Suomen ja Ruotsin välillä keskustelua. Sitten tehdään vasta päätöksiä, että olemmeko mukana vai emme, Niinistö sanoi.

Niinistön mukaan Suomi on mukana, jos yhteistyöstä katsotaan olevan hyötyä.

– Sitä nyt sitten on hyvä tosiaan perusteellisesti käydä läpi.