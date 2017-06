Saamelaisten oikeuksia ajava yhdistys saa Euroopan kansalaisen palkinnon

Euroopan parlamentti antaa tänä vuonna Sirpa Pietikäisen ehdotuksesta Euroopan kansalaisen palkinnon SámiSoster ry:lle, joka on edistänyt saamelaisten sosiaali- ja terveysalan tarpeita ja oikeuksia kaksikymmentä vuotta.

Palkintoperusteluissaan Pietikäinen nosti erityisesti esiin yhdistyksen Muittohallat-hankkeen saamelaisten muistisairaiden ja heidän perheidensä toimintakyvyn ja vireyden tukemiseksi.

Juhlavuottaan viettävä yhdistys valvoo ja edistää saamelaisten asemaa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä ja järjestää muun muassa vertaistukea, leirejä, ryhmätoimintaa ja sukupolvien välistä kanssakäymistä.

Pietikäinen muistuttaa, että saamelaiset ovat EU:n ainoa alkuperäiskansa. Saamelaisten oikeudet tarvitsevat hänen mukaansa nykyistä parempaa suojaa, sillä niihin kohdistuu jatkuvia uhkia ja loukkauksia.

– On ehdottoman tärkeää, että alkuperäiskansoilla on oikeus saada palveluja ja tukea omalla kielellään. SámiSoster on toiminnallaan pitänyt huolen saamenkielisten terveyspalveluiden ja vertaistuen tarjonnasta ja saatavuudesta, Pietikäinen kertoo tiedotteessaan.

Hän muistuttaa, että nyt Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajuuskaudella avautuu uusia mahdollisuuksia ottaa saamelaisten oikeudet yhä vahvemmin esiin. Myös EU:lla tulisi hänen mielestään olla vahvempi rooli alkuperäiskansojen oikeuksien valvomisessa.

Pietikäisen tänä keväänä valmistelemassa Euroopan parlamentin kannassa EU:n arktiseen politiikkaan huomioidaan saamelaisten oikeudet. Parlamentti ehdottaa muun muassa Brysseliin perustettavaksi saamelaisten omaa edustustoa, jossa voitaisiin puolustaa saamelaisten intressejä Unionin arktisen politiikan, koheesiopolitiikan tai vaikkapa kulttuuriperinnön säilyttämiseen tähtäävien ohjelmien osalta.