"Suomalaista työntekijää käytetään vain silloin, kun ulkomainen alihankinta ei onnistu"

Kansanedustaja Timo Harakan (sd.) antamat lausunnot kilpailukykysopimuksen vaikutuksista ihmetyttävät Suomen pienyrittäjien puheenjohtaja Anton Poljatschenkoa.

– Harakan käsityksen mukaan kiky on työvoiman halpuuttamista. Ja koska työstä saatavaa ansiota on halpuutettu, on verokertymä pienentynyt, hän sanoo mielipidekirjoituksessaan Turun Sanomissa.

Harakalta unohtui Poljatschenkon mukaan, että rakennus-, siivous- tai muuta työvoimaa käyttävän yhtiön kuluista puolet on palkkaa.

– Voitto on muutaman prosentin suuruinen ja loppu on liiketoiminnan muuta kulua.

Poljatschenko muistuttaa, että urakoitsijalla on nyt mahdollisuus valita ulkomaalaisen alihankkijan lähetetyn työntekijän tai suomalaisen työntekijän välillä.

– Kun valinta kääntyy lähetettyjen työntekijöiden hyväksi, liki puolet liikevaihdosta menee ulkomaalaisille yhtiöille ja lähetetyille työntekijöille. He eivät maksa palkastaan ennakonpidätyksiä Suomeen.

Verokertymä palkan ennakonpidätyksestä ja myynnin arvonlisäverovelasta ovat hänen mukaansa alle kymmenesosa, kun vielä ennen 1990-lukua puhuttiin vielä hieman alle kolmasosasta ja saatu palkkatulo myös kulutettiin Suomessa.

– Ay-liike on neuvotellut työntekijämarkkinat sille mallille, että suomalaista työntekijää käytetään vain silloin, kun lähetetyn työntekijän käyttäminen ei onnistu.