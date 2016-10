Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) mielestä valtiosihteeri Martti Hetemäen ryhmän työttömyysturvaa uudistava malli on "kilpailukykysopimuksen hengen mukainen".

– Kilpailukykysopimuksessa on sovittu, että työttömyysturvaan liittyvät ratkaisut valmistellaan yhdessä. Tätä on valmisteltu yhdessä, Orpo sanoi eduskunnassa toimittajille.

Orpon mukaan kyse ei ole myöskään leikkauksista.

– Ei ole tarkoitus tehdä leikkauksia, vaan tehdä neutraali malli, joka on silti kannustava. Mutta on tietenkin iso kysymys, miten tulkitaan mikä on kilpailukykysopimuksen mukaista, mikä ei. Minun mielestäni Hetemäen työryhmän malli on kilpailukykysopimuksen hengen mukainen.

Onko hallitus sitten valmis tekemään tarvittaessa päätöksiä ohi työmarkkinajärjestöjen?

– Nämä ovat asioita, jotka pitää puhua rauhassa. Saman tien ei pidä päättää, mutta päätöksiä pitää saada aikaan. Työllisyystilanne ja sen ratkaiseminen ovat kaikki kaikessa, Orpo painotti. Hän korosti, että "hallitus ei voi olla tekemättä mitään".

Hallitus on tänään keskustellut Martti Hetemäen työllisyysryhmän raportista. Ryhmä ei saanut aikaan yksimielistä esitystä. Työmarkkinajärjestöt olivat eri mieltä etenkin ansiosidonnaisen työttömyysturvan uudistamisesta.

Lue myös: Mikä on perussuomalaisten kanta työttömyysturvaan? Timo Soini: mennään nyt maltilla