Petteri Orpo: Sotesta on puhuttava kielellä, jota tavallinen kansalainen ymmärtää

Kokoomuksen puheenjohtajan, valtiovarainministeri Petter Orpon mukaan sote-uudistuksesta pitää puhua ymmärrettävällä tavalla.

Orpo kirjoittaa aiheesta Verkkouutisten blogissaan. Hän kertoo vaihtaneensa kuntavaalikampanjan aikana ajatuksia tuhansien suomalaisten kanssa.

– Kuntien toreilla ja kyläkauppojen pihoissa viesti kansalta on ollut harvinaisen selkeä: sosiaali- ja terveyspalvelut on laitettava pikaisesti kuntoon ja hoitoon on päästävä nykyistä nopeammin, Petteri Orpo toteaa.

Orpon mukaan sote-uudistusta on lähdetty tekemään muun muassa siksi, että palveluiden kysyntä tulee kasvamaan tulevaisuudessa.

– Uudistettava on, jotta saamme sekä kaikille laadukkaat palvelut että rahamme riittämään, hän kiteyttää.

Orpo kirjoittaa toisen vaalikentiltä nousseen toiveen olleen se, että sote-uudistuksesta puhuttaisiin kielellä, jota tavallinen kansalainen ymmärtäisi.

– Allekirjoitan täysin tämän toiveen. Poliittisessa keskustelussa sorrumme liian usein kiistelemään hallinnon järjestämisestä, kun meidän pitäisi keskustella muutoksien vaikutuksista ihmisten arkeen.

Orpo myös kertoo hallituksen tehneen täsmentäviä linjauksia sitä, miten valinnanvapauslain pykäliä tarkennetaan.

– Olemme tutustuneet annettuihin lausuntoihin. Olemme kuunnelleet asiantuntijoita, lausuntoja ja kansalaiskeskustelua.

– Koen, että ratkaisuissamme on otettu aidosti huomioon tullut palaute. Ihminen, joka tarvitsee palveluita, pääsee palveluihin. Valinnanvapauden kautta puramme jonoja ja helpotamme hoitoon pääsyä.

Orpon mukaan sote-uudistus on historian suurin julkisen sektorin palveluntuotannon uudistus, ja valinnanvapaus sen mullistavin osuus.

– Olemme luvanneet suomalaisille laittaa sosiaali- ja terveyspalvelut kuntoon, ja näin myös teemme. Kokoomukselle suomalaisten nopea hoitoon pääsy ja laadukkaat palvelut ovat sote-uudistuksen tavoite.

Petteri Orpo kertoo myös hallituksen uudesta valinnanvapausratkaisusta. Valinnanvapaus tulee voimaan 1.1.2019 kaikissa maakunnissa. Asiakasseteli, suun terveydenhuolto ja henkilökohtainen budjetti tulevat voimaan vuoden alusta.

– Aikaistamme toimeenpanoa ja annamme maakunnille mahdollisuuden pilotteina kokeilla valinnanvapautta jo vuonna 2018. Toisaalta niille maakunnille, joilla esimerkiksi tietojärjestelmät tuottava haasteita, annetaan mahdollisuus, että yksi valinnanvapauden työkalu eli sote-keskus tulee voimaan viimeistään 1.7.2019.