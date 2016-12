Tiina Elovaara: Kansan luottamus ulko- ja puolustuspolitiikkaan on kasvanut perussuomalaisten aikana

Kansanedustaja Tiina Elovaaran (ps.) mukaan Suomen ulkopolitiikka on ollut pragmaattista, pitkäjänteistä ja Suomi on kyennyt sovittamaan yhteen eri näkökulmia.

– Suomen ulkopolitiikan viimeaikainen kehityskulku onkin ollut läntisen ulko- ja turvallisuuspoliittisen yhteistyön syventäminen. Yhdysvaltojen ja Britannian kanssa solmitut puolustusyhteistyön aiesopimukset, nyt neuvoteltavissa oleva aiesopimus Saksan kanssa, Pohjoismaiden solidaarisuusjulistus sekä EU:n avunanto- ja vastuulausekkeet osoittavat kaikki osaltaan Suomen viimeaikaista ulko- ja turvallisuuspolitiikan suuntaa, sanoi Elovaara, joka piti perussuomalaisten ryhmäpuheen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon palautekeskustelussa eduskunnassa.

Elovaaran mukaan idänsuhteiden merkityksellisyys ei ole poistunut, vaan dialogi ja eri yhteistyömahdollisuuksien kehittäminen Venäjän kanssa jatkuvat.

– Tuore Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan tutkimus kertoo, että kansan luottamus Suomen ulko- ja puolustuspolitiikan hoitoon on perussuomalaisten ministereiden aikana kasvanut. Nyt lähes 80 prosenttia suomalaisista pitää puolustuspolitiikkaa hyvin hoidettuna, Elovaara sanoi.

Ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys perussuomalaisille tärkeitä

Elovaaran mukaan Suomelle tärkeitä painopistealueita arktisessa politiikassa ovat ympäristönsuojelu ja alueen kestävä taloudellinen kehitys.

– Näitä Perussuomalaiset tukevat. Arktinen ympäristö on ekologisesti erittäin herkkä ja ilmastonmuutoksella on monia kauaskantoisia vaikutuksia alueella.

Elovaaran mukaan ikiroudan sulaminen voi johtaa maan vajoamiseen ja elinympäristöjen tuhoutumiseen. Siksi on tärkeää tehdä korkeatasoista tutkimusta ilmastonmuutoksen vaikutuksista arktisissa maissa.

– Maailmanpolitiikassa näemme globalisaatiosta seuranneita muutoksia, jotka eivät jakaudu tasaisesti tai ole kaikille yhtä myönteisiä. Oleellista on rauhanturvatyö ja siviilikriisinhallinta, ihmisoikeuksien turvaaminen, koulutuksen ja naisten oikeuksien vahvistaminen sekä ympäristön kestävä käyttö. Näissä asioissa Suomella on erittäin paljon vahvuuksia.

Elovaaran mukaan Brexitin ja Trumpin voiton kaltaiset ilmiöt ja kehityskulut kertovat osaltaan tavallisten kansalaisten tyytymättömyydestä elitistiseen päätöksentekoon.

– Käynnissä on jonkinlainen demokratian murros. Tähän on myös Suomen osaltaan vastattava. Syrjäytymisen ehkäiseminen on turvallisuuspolitiikkaa parhaimmillaan. Se ei vain vahvista sisäistä turvallisuuttamme vaan myös edistää kansankunnan eheyttä ja yhtenäisyyttä, jota ulkoasiainvaliokuntakin korostaa edellytyksenä maamme kriisinsietokyvylle. Tällaista politiikkaa me perussuomalaiset lämpimästi kannatamme, Eloranta kertoi.