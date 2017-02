Palvelutyönantajat: Emme ole romuttamassa keskusjärjestösopimusten asioita

Palta kertoo olevansa muiden työnantajaliittojen lailla sitoutunut vanhojen keskusjärjestösopimusten noudattamiseen sellaisenaan kullakin sopimusalalla nykyisen sopimuskauden loppuun saakka. Siitä eteenpäin asiat on tarkoitus sisällyttää osaksi jokaista alakohtaista työehtosopimusta.

– Emme ole romuttamassa keskusjärjestösopimusten asioita, vaan jatkamassa niistä sopimista alakohtaisesti. Julkisuuden keskustelu käy nyt ylikierroksilla. Toivomme, että tilanne rauhoittuu pikaisesti ja että asia ohjautuu oikeisiin mittasuhteisiin, Paltan varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto kertoo liiton tiedotteessa.

Palta on parhaillaan selvittämässä keskusjärjestösopimuksista luopumisen käytännön vaikutuksia omilla sopimusaloillaan. Palta solmii 150 sopimusta eli yli puolet Suomen kaikista työehtosopimuksista.

– Selvitysvaiheen jälkeen tarkoituksemme on keskustella alakohtaisesti sopijakumppaniemme kanssa siitä, miten jatkon osalta edetään. Tavoitteena on, että tarvittavat sopimusmuutokset saataisiin valmisteltua siten, että ne kyetään sujuvasti ottamaan osaksi uusia työehtosopimuksia seuraavalla neuvottelukierroksella. Näin määräysten soveltamiseen ei tule katkoa missään vaiheessa, Aarto toteaa.

Keskusjärjestösopimusten käytännön merkitys on Paltan mielestä vähentynyt vuosi vuodelta. Eniten viittauksia keskusjärjestösopimuksiin on Paltan mukaan vanhoissa palvelupuolen sopimuksissa, kun taas isoissa teollisuustaustaisissa sopimuksissa niitä on vähiten.

Suuresta sopimusmäärästä johtuen keskusjärjestösopimusten rooli Paltan sopimuksissa vaihtelee. On sopimuksia, joissa viittauksia ei ole lainkaan. Monissa sopimuksissa viitataan keskusjärjestösopimuksiin vain osittain ja joissain useammin. Keskusjärjestösopimuksista luopuminen edellyttää jokaisen sopimuksen tarkkaa läpikäyntiä.

– Palta on sopimusten lukumäärällä mitattuna Suomen suurin työmarkkinaliitto. Toivomme, että tieto halustamme siirtää keskusjärjestöasiat osaksi omia työehtosopimuksiamme rauhoittaisi tilanteen ja mahdollistaisi muutoksen kiihkottoman jatkotyöstön, Aarto kertoo.