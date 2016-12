STTK:n Antti Palola: Vientiliitot eivät voi sanella työmarkkinamallia

Useat yksityisten toimialojen työnantajajärjestöt ovat viime päivinä esittäneet julkisuudessa, että Suomi tarvitsee uuden vientivetoisen työmarkkinamallin. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n puheenjohtaja Antti Palola kirjoittaa Verkkouutisten V-blogissa, että uuden työmarkkinamallin valmisteluun sitoutuminen ratkaisee lopulta tärkeimmän eli sen, toimiiko malli käytännössä.

Palola sanoo jakavansa työnantajajärjestöjen näkemyksen työmarkkinamallin uudistamiseksi. Hänen mukaansa epäonnistuminen mallin rakentamisessa merkitsisi, että seuraava neuvottelukierros on mitä suurimmalla todennäköisyydellä perinteinen liittokierros.

– Keskusjärjestöjen vasta neuvotellessa yhteiskuntasopimusta, josta myöhemmin muodostui kilpailukykysopimus, nousi esiin uuden työmarkkinamallin rakentaminen. Tuolloin puhuttiin ”Suomen mallista”, joka korvaisi tulopoliittiset kokonaisratkaisut ja perinteiset liittokierrokset. Mallin valmistelussa edettiin, kunnes se kaatui Elinkeinoelämän keskusliiton vastustukseen, Palola kirjoittaa

Työmarkkinajärjestöissä on hänen mukaansa ollut valmius uuden työmarkkinamallin rakennustalkoisiin.

– Keskusjärjestöt totesivat viime keväänä maan hallitukselle, että uuden työmarkkinamallin valmistelu voidaan aloittaa kilpailukykysopimuksen tultua voimaan. Mallissa otetaan kantaa palkansaajien ja työnantajien näkökulmasta sopimusalan ja sen kehityksen kannalta tärkeisiin kysymyksiin.

Palolan mukaan uuden työmarkkinamallin valmistelu tuntuu olevan pielessä.

– Sitä on tehty muutaman perinteisen vientiteollisuusalan kesken ilman laajempaa keskustelua eri toimialojen välillä. Myös STTK:n hallitus on todennut, että uusi työmarkkinamalli voi syntyä ainoastaan hyvällä valmistelulla ja edellyttää toimialarajat ylittävää vuoropuhelua työnantaja- ja palkansaajapuolen välillä.

Palola veikkaa, että valmistelu "pienessä sisäpiirissä" ei kelpaa muille toimialoille.

– Valmistelun ulkopuolelle jätettyjen toimialojen ja liittojen sitoutuminen uuteen malliin on olematon. Se merkitsee, että Suomen malli ei täytä sille asetettuja tavoitteita. Paras malli voi syntyä vain työmarkkinajärjestöjen hyvällä yhteistyöllä. Liitot sitoutuvat uuteen työmarkkinamalliin vain, jos valmistelu on yhteistä ja avointa ja liitot voivat aidosti vaikuttaa malliin. On myös syytä muistaa, että jokaisen liiton itsenäistä neuvottelu- ja sopimusvapautta pitää mahdollisessa Suomen mallissakin kunnioittaa, hän sanoo.