Pakolaiskiintiön moninkertaistamista vaatii 25 kansalaisjärjestöä

Pakolaiskiintiötä nostamalla Suomi voisi 25 kansalaisjärjestön mukaan auttaa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä, kuten kidutuksen ja väkivallan uhreja, vammaisia, lapsia ja yksinhuoltajaäitejä.

Suomen Pakolaisavun toiminnanjohtaja Annu Lehtisen mukaan inhimillisiä ratkaisuja ei voida enää lykätä kriisimielialan varjolla.

– Päättäjillä olisi nyt mahdollisuus lunastaa puheensa moninkertaistamalla Suomen pakolaiskiintiö. Näin voimme auttaa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä, Lehtinen toteaa Amnesty Internationalin tiedotteessa.

Maailmalla on Amnestyn tiedotteen mukaan enemmän pakolaisia kuin kertaakaan sitten toisen maailmansodan. Pakolaisista 86 prosenttia oleskelee kehittyvissä maissa. Esimerkiksi väkiluvultaan noin Suomen kokoisessa Libanonissa elää yli miljoona syyrialaista pakolaista.

Suomen vuosittainen pakolaiskiintiö on ollut 750 lähes koko 2000-luvun ajan. Kiintiötä nostettiin Syyrian kriisin takia 1050:een viime ja toissa vuonna, mutta tänä vuonna kiintiö laskettiin taas 750 paikkaan.

Suurin osa kiintiöpakolaisista vastaanotetaan EU:n yhteisten sitoumusten kautta, mutta kansalaisjärjestöjen mielestä Suomen tulee pitää kiinni myös kansallisesta pakolaiskiintiöstään.

Norjan pakolaiskiintiö tälle vuodelle on Amnestyn tiedotteen mukaan 3 120, ja Ruotsi on luvannut kasvattaa kiintiötään lähiaikoina 1 900:sta 5 000:een. Kanada on vastaanottanut vajaassa vuodessa yli 33 000 syyrialaista pakolaista, ja 25 000 kiintiöpakolaisen vastaanottamista käsitellään.

Pakolaisneuvonnan toiminnanjohtaja Pia Lindfors muistuttaa, että pakolaiskiintiön ohella valtioiden on turvattava myös turvapaikanhakijoiden ihmisoikeudet ja kunnioitettava oikeutta hakea turvapaikkaa.

– Pakolaiskiintiö ei voi korvata sotaa ja vainoa pakenevien turvapaikanhakijoiden oikeutta hakea turvaa, Lindfors painottaa.

Pakolaiskiintiön moninkertaistamista vaativat Amnesty International Suomen osasto, Suomen Pakolaisapu, Pakolaisneuvonta, Ihmisoikeusliitto, Kirkon Ulkomaanapu, Suomen UN Women, Suomen UNICEF, Pelastakaa Lapset, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Plan International Suomi, SOS-Lapsikylä, Väestöliitto, Suomen Mielenterveysseura, Seta, Naisasialiitto Unioni, Naisten Linja, Monika-Naiset liitto ry, Ensi- ja turvakotien liitto, Pro-tukipiste ry, Suomen somalialaisten liitto, Suomen Setlementtiliitto, Kehys ry, Raster-verkosto, Changemaker-verkosto ja Refuhome ry.