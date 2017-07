Keskustan puoluesihteeri haluaisi selvittää lähiopetustuntien määriä

Porin SuomiAreenassa puhunut keskustan puoluesihteeri Jouni Ovaska toteaa, ettei Suomessa ole tehty kattavaa selvitystä siitä, miten kuntien ja kaupunkien opetustuntimäärät ovat kehittyneet esimerkiksi 2000-luvulla.

– Monessa kunnassa tuntikehys on karsittu minimiin. Tällä on vaikutusta muun muassa opetusryhmien kokoon, erityisopetukseen ja valinnaisaineisiin. Uskon, että tämä näkyy myös oppimistuloksissa. Opettajan ja oppilaan yhteinen aika on vähentynyt.

Ovaskan mukaan sekä PISA- että TIMSS-tutkimuksissa on havaittu notkahdus suomalaisten nuorten osaamisessa. Erityisesti poikien tulokset ovat heikentyneet.

– Myös alueelliset erot huolestuttavat. Vaikka suomalainen koulu on monella tapaa tasa-arvoinen, esimerkiksi pääkaupunkiseudulla PISA-testien tulokset ovat tuntuvasti parempia kuin muualla.

Ovaska toivoo, että selvitystyö aloitetaan jo tänä syksynä.