Petteri Orpo: Punavihreä oppositio leimaa yrittäjät riistäjiksi

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo ihmettelee opposition kritiikkiä, joka kohdistuu soten valinnanvapauteen.

Orpon mukaan punvavihreä oppositio leimaa yrittäjät toisen luokan kansalaisiksi vastustamalla sitä, että kansalaiset voisivat valita itselleen parhaan sote-palvelun tuottajan – joko julkisen tai yksityisen.

– Vasemmisto haluaa osoitella yrittäjiä paholaisina, riistäjinä ja sortajina. Me kokoomuksessa arvostamme myös sote-alan yrittäjiä ja kolmannen sektorin toimijoita yhtä lailla kuin julkisen sektorin työntekijöitä – jokainen hammashoitola ja kuntoutuskeskus tekee upeaa työtä ihmisten terveyden edistämiseksi. Totuus taitaa olla se, että vihervasemmistolla ei ole mitään omaa visiota tulevaisuuden sotesta. Vastustaminen on kehno visio, Orpo sanoi kokoomuksen puoluevaltuuston kokouksessa Mikkelissä.

Orpo pitää vastuuttomina puheita, joiden mukaan sote-uudistus voitaisiin perua seuraavalla vaalikaudella, jos vaalitulos antaisi tähän valtakirjan. Hänen mukaansa uudistus on keskeinen osa hyvinvoinnin turvaamista. Sote-uudistusta on nyt käsitelty kahdessa eri hallituksessa.

– Minulle on erittäin suuri pettymys, että SDP ja Vihreätkin ovat lähteneet tälle pelottelupopulismin tielle, joka näyttää kohdistuvan ennen kaikkea siihen, etteivät halua kansalaisten saada valintaoikeutta palveluista.

Kasvu riittämätön

Orpo uudisti näkemyksensä, että tämän hetken talousnäkymän valossa hallitus joutuu ensi kevään puoliväliriihessä tekemään 1-2 miljardin euron edestä leikkauksia. Orpon mukaan merkkejä paremmasta on, mutta ennustettu prosentin bkt:n kasvu ei ole riittävä. Erityisesti Orpo painotti työllisyysasteen nostamista. Valtiovarainministeriö valmistelee puoliväliriiheen kannustinloukkuselvitystä. Tavoitteena on tehdä työstä nykyistä kannattavampaa suhteessa sosiaaliturvaan.

– Jos työllisyysaste nousisi Ruotsin tasolle olisi julkinen talous pysyvästi yli viisi miljardia euroa vahvempi. Moni murheemme olisi hoidettu. Talouspolitiikassa on selkeä kiikkulauta: Mitä parempi työllisyys, sitä pienemmät julkisten menojen leikkaukset.

Hallituksen uudistuksista Orpo nosti esiin valmistuneen ilmasto- ja energiastrategian, joka tähtää kivihiilen käytön lopettamiseen ja tuontiöljyn puolittamiseen.

– Ville Niinistö on touhukkaasti puuhannut aurinkopaneelien tukea varjobudjetissaan ja arvostellut yritystukia. Se on hyttysen ininää tämän strategian linjauksiin nähden, Orpo sivalsi.

Huoli Euroopan asenneilmastosta

Puheensa alussa puheenjohtaja Orpo ilmaisi huolensa Euroopan asenneilmapiirin kehityksestä. Hän huomautti, että Donald Trumpin valinnasta on esitetty monenlaisia kauhuskenaarioista samaan aikaan, kun Euroopassa on omia ongelmia.

– Euroopan on aivan turha kauhistella Yhdysvaltojen tai Turkin tai kenenkään asioita, jos oma pesämme ei ole kunnossa. Totuus on, että meillä on jäsenmaita, jotka kulkevat tällä hetkellä erittäin huolestuttavaan suuntaan. Jos EU ei pysty puolustamaan omia arvojaan unionin sisällä, meillä ei myöskään ole puheoikeutta muiden asioihin.

Hän kaipasi demokratian, vapaan liikkuvuuden, tasa-arvon, sisämarkkinoiden – Euroopan unionin arvojen puolustajia.

– Hyvät ystävät, tässä teillä on yksi Euroopan unionin puolustaja, Orpo tunnusti.