Petteri Orpo vastaa komissiolle: Emme noudata sääntöjä, joita olemme itse olleet luomassa

EU:n komissio pyysi keskiviikkona lisätietoja Suomen julkisesta taloudesta.

– Syy on se, että elämme yli varojemme. Suomella on velkaa yli 110 miljardia vuoden 2017 lopussa. EU on syystä huolissaan, eikä komission pyyntö tullut yllätyksenä. Emme noudata sääntöjä, joita olemme itse olleet luomassa. Sääntöjen perimmäinen tarkoitus on suojella kansalaisia huonolta taloudenpidolta, Petteri Orpo kirjoittaa.

Suomi rikkoo EU:n vakaussääntöjä. Maamme rakenteellinen alijäämä heikkenee. Tänä vuonna se on -1,2 prosenttia BKT:sta ja heikkenee ensi vuonna arviolta -1,6 prosenttiin, kun sen pitäisi tavoitteen mukaan vahvistua vähintään 0,6 prosenttia. Ensi vuonna julkinen velka on arviolta 66,7 prosenttia BKT:sta, kun vakaus- ja kasvusopimuksen raja on 60 prosenttia BKT:sta.

Orpo toteaa, että kurssi on korjattava, kun asiat ovat vielä omissa käsissämme.

– Meidän on kyettävä toteuttamaan uudistuksia, jotka parantavat talouden jämähtäneitä rakenteita. Me tiedämme, mitä on tehtävä. Tämä hallitus on onnistunut ja tehnyt paljon, mutta tarvitaan vielä paljon lisää. Hallitusohjelmasta löytyy hyvät askelmerkit, Orpo kirjoittaa.

Hänen mukaansa on tehtävä turvallisia, harkittuja ja parhaaseen tietoon perustuvia uudistuksia.

– Annetaan mahdollisimman monille tilaisuus tehdä töitä. Tehostetaan tutkimukseen ja opetukseen käytettävien rahojen käyttöä. Lasketaan työllistämisen kynnyksiä. Tehdään työn tekemisestä aina kannattavampaa kuin joutenolosta. Puretaan kasvua hidastavia ja ihmisten elämää haittaavia sääntöjä. Vapautetaan kilpailua säännellyillä aloilla. Muistetaan kaikessa veronmaksajien rahojen käytössä menokuri. Tehdään yritysverotuksesta kannustavampi. Näillä uudistuksilla päästään alkuun, mutta monia muitakin tarvitaan, Orpo luettelee.

Valtiovarainministeri kertoo avanneensa vastauksessaan komissiolle hallituksen jo päättämiä ja valmistelussa olevia uudistuksia.

– Tärkein osa vastausta on se, että hallituksen puolivälitarkastelussa olemme valmiita tarvittaviin uusiin päätöksiin. Valtiovarainministerinä tulen pitämään kiinni Suomen julkisen talouden kestävyydestä. Säästöohjelmasta pidetään tiukasti kiinni. (Juha) Sipilän (kesk.) hallitus on luvannut laittaa Suomen asiat kuntoon. Tuo lupaus on pidettävä, Orpo painottaa.

Hän toteaa, että jos emme kykene kääntämään suuntaa, vaarana on, että talouden tila hiipuu edelleen ja nakertaa vaurauttamme vuosi vuodelta pitkälle tulevaan.

– Tämä johtaa lopulta siihen, että vaurautemme ei riitä laajaan hyvinvointiin. Työttömyys säilyy korkealla, näköalattomuus leviää, palvelut heikkenevät ja lopulta mahdollisuuksien tasa-arvo järkkyy. Minä en tahdo tuollaista Suomea. Tahdon, että kaikki pysyvät mukana, myös nopeassa muutoksessa, Orpo kirjoittaa.