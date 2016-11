Petteri Orpo: Suomi verottaa raskaimman mukaan työtä ja yrittämistä

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo haluaa alentaa työn ja yrittämisen verotusta sekä siirtää työttömyysturvaan käytettävää rahaa aktiivisemmaksi.

– Nykyinen työllisyysaste ei riitä hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseen. Alhainen työllisyysaste ja hyvinvointiyhteiskunta on yhtälö, joka ei ole mahdollinen, Orpo perusteli uudistustarpeita Akavan järjestämässä veroseminaarissa Helsingissä.

Orpo kävi alustuksessaan läpi Suomen talouden mahdollisuuksia ja ongelmia. Orpon viesti oli, että uudistuksia tarvitaan, jotta työllisyysaste saadaan kestävälle tasolle.

– Sinä päivänä, kun tavoitamme 72 prosentin tason, niin velkaantuminen taittuu, Orpo sanoi ja huomautti, että pohjoismaisten verrokkimaidemme työllisyysaste on 75-79 prosentissa.

Valtiovarainministeri Orpo tähtää vero- ja työllisyysuudistuksissa jo ensi kevään puoliväliriiheen. Ministeriössä on pantu liikenteeseen kaksi työryhmää: veropoliittinen ja kannustinloukkutyöryhmä. Orpon mukaan veropohjan tulisi olla laaja ja erityisesti työn ja yrittämisen verojen nykyistä alemmat.

– Miksi ihmeessä verotamme hyvinvoinnin lähdettä, työtä ja yrittämistä, raskaimman mukaan. Reilut 2 000 euroa tienaavalle lisätyöstä jää alle puolet käteen. Ja kun tienaa enemmän, rajaverokiila on vielä kovempi, Orpo ihmetteli.

Orpo linjasikin, että kaikilla tuloluokilla lisätyöstä tulisi jäädä vähintään puolet käteen. Tuloverojen alentaminen rahoitettaisiin ainakin osin haittaveroilla kuten tupakan ja polttoaineen veroilla.

Orpon mukaan sosiaaliturvan uudistaminen on niin ikään pantava käyntiin. Orpon mielestä on omituista, että Suomi käyttää miljardeja työttömyysturvaan, joka nykyisellään on passiivista rahaa.

– Käytämme kuusi miljardia vuodessa työttömyydestä aiheutuviin kuluihin, se on passiivista rahaa, miksi emme käytä tuota aktiivisemmin. Ansiosidonnaista voisi käyttää työllistämisen tukemiseen, starttirahaan ja aktiivitoimiin. Tässä on paljon mahdollisuuksia, Orpo sanoi.

Valtiovarainministeri lähetti myös pääministeri Juha Sipilälle terveisiä. Orpon mukaan Sipilän lanseeraama iskulause valtion tase töihin sopii erinomaisesti esimerkiksi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen pääomittamiseen.

– Laitetaan tase töihin, haetaan niitä omaisuuseriä, jotka ovat tehottomassa käytössä ja panostetaan osaamiseen, Orpo vinkkasi.