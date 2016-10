Petteri Orpo: Avain Aleppon siviilien tappamisen loppumiseen on Venäjän käsissä

Kokoomuksen puheenjohtaja valtiovarainministeri Petteri Orpo kirjoittaa Verkkouutisten blogissa otsikolla Ahdistava Aleppo.

– Aleppolaisten kauhea tilanne painaa mieltä. Tiedän hyvin, että maailmassa tapahtuu hirveyksiä muuallakin, mutta tuon syyrialaiskaupungin asukkaiden kärsimyksessä on jotakin poikkeuksellista, Petteri Orpo toteaa.

– Perheenisän sydäntä raastavat kuvat haavoittuneista ja kuolleista lapsista. Poliitikkona hämmästelen, miten maailmassa voi vielä vuonna 2016 tapahtua tällaista. Puolustuskyvyttömien siviilien, myös lasten, tietoinen pommittaminen on poikkeuksellinen häikäilemätöntä. Poikkeuksellista on etenkin se, että pommittajana on Venäjän tukema Syyrian hallitus - siis valtiollinen toimija, eivät fanaattiset terroristit tai hallitsemattomat kapinallisryhmät.

Orpo viittaa YK:n pääsihteerin toteamukseen, että Aleppon tapahtumat saattavat täyttää sotarikosten tunnusmerkit. Sairaaloiden tietoinen pommittaminen on rikos, kuten on myös humanitaarisen avustussaattueen tuhoaminen.

– Selvää lienee ainakin se, että Venäjä on tällä hetkellä ainoa toimija, joka voi pysäyttää järjettömän tappamisen.

Suomi antaa hänen mukaansa syyrialaisille myös humanitaarista apua ja tarjoaa kansainvälistä suojelua heille, jotka ovat siihen oikeutettuja.

– Kaiken avain on kuitenkin se, että siviilien tappaminen loppuu. Se avain on al Assadin ja Venäjän kädessä, Petteri Orpo kirjoittaa.