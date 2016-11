Olli Rehn: Terrafamen kannattavalle toiminnalle on nyt realistiset edellytykset

– Terrafamen jatkolla on nyt selvästi paremmat lähtökohdat kuin silloin kun yritys käynnisti toimintansa kesällä 2015. Terrafamella on vahva näyttö ympäristötilanteen hyvästä hallinasta sekä suunnitelmallisesti edenneestä tuotannon ylösajosta, elinkeinoministeri Olli Rehn (kesk.) totesi perjantaina.

Rehn kertoi tiedotustilaisuudessaan Terrafamen kaivoksen tulevaisuudesta. Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on päättänyt myöntää kaivokselle jatkoajan.

Ministerivaliokunta linjasi, että yhtiö voi jatkaa käynnissä olevia yksityisen rahoituksen varmistamiseen tähtääviä neuvotteluja tarvittaessa myös ensi vuoden puolella, "jos tämä on tarkoituksenmukaista parhaan mahdollisen neuvottelutuloksen saavuttamiseksi".

Ministerivaliokunta on myös puoltanut 100 miljoonan euron lisäpääomitusta Terrafamelle valtion ensi vuoden budjetissa.

Rehn korosti, että kaivoksen ympäristöön ja prosessin toimivuuteen liittyvät riskit ovat nyt olennaiselta osin alhaisemmalla tasolla, kun yhtiön toimintaa käynnistettäessä.

Valtio-omistajan näkökulmasta voidaan Rehnin mukaan arvioida, että kannattavan kaivostoiminnan saavuttamiselle on realistiset edellytykset.

– Kaupallinen toiminta on alkanut ja ylösajo on toteutunut alle budjetoitujen kustannusten - niitä vähättelemättä, mutta tämä on hyvä trendi. Tänä vuonna metallituotteiden myynti yltää noin 100 miljoonan euron tasolle.

Olli Rehn muistutti Terrafamen merkityksestä Kainuun alueen työllisyydelle.

– Terrafamen merkitys Kainuun aluetaloudelle on yli 10 prosenttia sen BKT:sta. Suorat ja välilliset työtilaisuudet laskien sillä on 1 500 työpaikan vaikutus Kainuussa.