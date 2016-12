Suomen biopolttoaineala arvioi olevansa hyvissä asemissa velvoitteiden täyttämiseksi

Euroopan komission ehdotus uudistetusta uusiutuvan energian direktiivistä sisältää liikennepolttoaineiden toimittajille asetettavan sekoitevelvoitteen, jossa kehittyneille biopolttoaineille on määritelty alatavoite vuoteen 2030 mennessä.

– Komission esitys on osoitus siitä, että vaikka kaikkia mahdollisia keinoja tarvitaan tavoitteisiin pääsemiseksi, myös EU:ssa nähdään kehittyneiden biopolttoaineiden erittäin tärkeä rooli liikenteen päästöjen vähentämisessä, toteaa Öljy- ja biopolttoaineala ry:n toimitusjohtaja Helena Vänskä yhdistyksen tiedotteessa.

Vänskä muistuttaa, että suomalainen biopolttoaineala on hyvissä asemissa täyttämään asetettuja velvoitteita. Hänen mukaansa suomalaiset yritykset ovat edelläkävijöitä kehittyneiden jäte- ja tähdepohjaisten biopolttoaineiden tuotannossa maailmanlaajuisesti katsottuna.

– Täytyy kuitenkin muistaa, että kokonaisuudessaan puhutaan erittäin laajasta lainsäädäntöpaketista, joka on tässä vaiheessa vasta komission ehdotus. Lopullinen tulos nähdään parin vuoden kuluttua, kun ehdotus on läpäissyt koko EU:n päätöksentekokoneiston. Tässä on vähän sama tilanne kuin 50 kilometrin hiihtokilpailussa: nyt ollaan suunnilleen 10 kilometrin kohdalla ja mitalipallille on kova hinku. Lopputulos on kuitenkin se, joka ratkaisee, Vänskä huomauttaa.