Nils Torvalds: Verottajan pyrkimys kiertää lähdesuoja uhkaa lehdistönvapautta ja vahingoittaa Suomen mainetta

Euroopan parlamentin "Panama papers" -valiokunta kokoontui ensimmäiseen kuulemiseensa tiistaina. Valiokunta on vastuussa selvityksestä, joka keskittyy niin kutsuttujen Panama-papereiden paljastamiin ongelmiin.

Kuulemiseen osallistui viisi tutkivaa toimittajaa, jotka kaikki ovat työskennelleet paljastusten parissa. Yksi heistä oli Ylen Minna Knus-Galán.

Nils Torvaldsin mukaan päivän keskustelu osoitti selvästi, missä tämän kaltaisia ongelmia on.

– Veropako Panamaan alkoi, kun EU vuonna 2003 pankkidirektiivin myötä otti käyttöön uusia raportointivelvollisuuksia. Riski siitä, että laittomat tai verottamattomat tulot paljastuisivat, johti siihen, että myös suomalaiset pankit välittivät palveluita Panamaan, Torvalds sanoo.

Hänen mukaansa myös tieto siitä, että suomalaiset veroviranomaiset ovat vaatineet pääsyä Ylen Panama-papereita koskevaan materiaaliin, herätti suurta huomiota osallistujissa.

Torvalds pitää asiaa erittäin huolestuttavana.

– Toimittajien lähdesuoja on erittäin tärkeä demokraattisessa yhteiskunnassa ja perusedellytys tutkivalle journalismille. Veroviranomaisen pyrkimys kiertää lähdesuoja tässä asiassa on jo itsessään hyvin vakava asia, mutta tilanne on erityisen problemaattinen siksi, että veroviranomainen ilmeisesti toimii valtiovarainministeriön kehotuksesta. Tämän tyyppiset tapaukset uhkaavat lehdistönvapautta ja vahingoittavat Suomen mainetta ulkomailla. Odotan, että valtiovarainministeri (Petteri) Orpo (kok.) suhtautuu tähän kysymykseen hyvin vakavasti, Torvalds sanoo.