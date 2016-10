Kokoomus haluaa nollatuntisopimuksiin pelisäännöt

Kokoomus vaatii tiedotteessaan nollatuntisopimuksiin reiluja pelisääntöjä.

– Työpaikoilla pitää olla tasapaino työntekijän ja työnantajan oikeuksien välillä. Nollatuntisopimusten osalta näin ei ole. Vaadimme, että asia korjataan, eduskunnan työelämävaliokunnassa kokoomuksen vastaava kansanedustaja Juhana Vartiainen toteaa tiedotteessa.

– Samalla on pidettävä huoli siitä, ettei estetä keikkaluonteistakaan työtä tai työtä jota tehdään tarpeen mukaan vaihtelevasti ja satunnaisesti. Kokoomus ei hyväksy sellaisia sopimusvapauden rajauksia, jotka estävät tai vähentävät työntekoa, valiokunnan jäsen Eero Suutari sanoo.

Kansanedustaja Jaana Laitinen-Pesolan (kok.) mukaan "lisätyö pitää määritellä tarkemmin ja työvuoroluettelot pitää saada tietoon tarpeeksi ajoissa. Työntekijällä pitää olla kohtuullinen mahdollisuus suunnitella elämäänsä pidemmälle".

Tiedotteen mukaan kokoomus esittää muun muassa, että ennakkoon annetusta työvuorolistasta poikkeaminen ylöspäin lisätyönä edellyttää työntekijän hyväksyntää. Jos työntekijällä on päivystyksenomainen velvollisuus tulla lyhyellä varoitusajalla työhön, tästä on sovittava etukäteen.

Hallitus valmistelee nollatuntisopimusten pelisääntöjen päivittämistä yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Eduskunnassa on käsiteltävänä kansalaisaloite asiasta.

Nollatuntisopimusten kieltäminen kokonaan vähentäisi kokoomuksen mukaan työllisyyttä. "Kielto voisi johtaa siihen, että työtilaisuuksia jäisi tarjoamatta tai että työnantaja hoitaisi tilanteet muilla kuin työsuhteisilla työntekijöillä. Joustavat työsuhteet ovat tärkeitä muun muassa opiskelijoille ja muille vähäisiä työtunteja tekeville työntekijöille", puolue toteaa.

– Myös työvoimahallinnon ja sosiaaliturvasta päättävien viranomaisten toimintatavat on päivitettävä. Vähäisiin työtunteihin perustuvan työn lopettaminen tai siitä kieltäytyminen ei saa johtaa kohtuuttomiin sanktioihin ja työntekijää on tällaisissa tapauksissa kuultava. Sosiaaliturvaa on uudistettava pirstaleisen työn maailmaan.