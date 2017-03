Ministeri Kai Mykkänen Ylelle: Venäjän mielenosoituksiin osallistui vain pieni vähemmistö

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen (kok.) sanoo Ylelle, että Suomi pysyy ajan tasalla Venäjän tapahtumista.

Tuhannet venäläiset osoittivat sunnuntaina mieltään useissa Venäjän kaupungeissa hallinnon korruptiota vastaan. Poliisi pidätti satoja ihmisiä. Pidätettyjen joukossa on oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi.

– Ulkoministeriö pysyy koko ajan hereillä tilanteen osalta, mutta pääsääntöisesti tässä on Euroopan unionin yhteinen linja olemassa, ministeri sanoo.

Mykkänen muistuttaa, että sunnuntain mielenosoitukset eivät tarkoita, että enemmistö venäläisistä olisi niihin osallisina.

– Tämä on riippumattomienkin mielipidetiedustelujen perusteella aika pienen vähemmistön asia, Mykkänen sanoo.

Mykkäsen mukaan mielestään on tärkeää, Venäjä ei osoittaisi kohtuuttomia rankaisutoimenpiteitä mielenosoituksiin osallistuneille. Mykkäsen mukaan Euroopan unioni on yhdessä todennut, että myös Venäjän tulisi kunnioittaa Euroopan neuvoston ja Etyjin periaatteita kokoontumisvapaudesta, koska myös Venäjä on periaatteet allekirjoittanut.

– Sen takia on tärkeätä, ettei kohtuuttomia rankaisutoimenpiteitä näihin mielenosoituksiin osallistuneille osoitettaisiin, vaikka mielenosoitukset Venäjän järjestyslain perusteella ovatkin olleet luvattomia.