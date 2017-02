Ministeri Kai Mykkänen Myanmarissa: Suomi antaa vahvan tuen rauhanprosessille

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen tapasi torstaina Myanmarin valtiokansleri Aung San Suu Kyin maan pääkaupungissa Naypyidawissa. Ulkoministeriön tiedotteen mukaan Mykkänen ilmaisi Suomen vahvan tuen Myanmarin rauhanprosessille ja siviilihallituksen demokraattisille uudistuksille. Mykkänen myös vetosi hallitukseen, että se tekee kaikkensa estääkseen väkivaltaisuudet Rakhinen osavaltiossa.

– Toin esille, ettemme hyväksy väkivaltaa ja että Rakhinen osavaltion väkivaltaisuuksilla on merkitystä koko demokratiaprosessin uskottavuudelle. Sain vakuutuksen, että hallitus järjestää tapahtumien tutkinnan ja ryhtyy toimenpiteisiin, jos näyttöä löytyy. Myanmarilla on iso potentiaali harpata kehityksessä eteenpäin, mutta maan poliittinen tilanne on hauras. Siksi ihmisoikeusrikkomuksiin pitää ja kannattaa puuttua heti, Mykkänen sanoo.

YK:n tuoreen raportin mukaan Rakhinen osavaltion alueella on tehty vakavia ihmisoikeusrikkomuksia.

– YK:n havaintojen perusteella peräänkuulutin aidosti riippumattoman rikostutkimuksen tarvetta prosessin eteenpäinviemiseksi. Valtiokansleri lähti siitä, että ensin on annettava työrauha kansalliselle tutkimuskomissiolle. Sen työn hän lupasi valmistuvan lyhyessä ajassa, nopeammin kuin kuukausissa, Mykkänen sanoo.

Suomi tukee Myanmarin demokratia- ja oikeusvaltiokehitystä, rauhanprosessia, koulutusjärjestelmän uudistamista sekä metsävarojen kestävää hallintaa. Maiden välinen kauppa on vielä pientä, mutta Myanmarin talouden kova kasvuvauhti sekä maan suunnittelemat suuret investoinnit muun muassa energiaan ja liikenteeseen tarjoavat hyviä mahdollisuuksia kaupan merkittävään kasvattamiseen, ulkoministeriö arvioi.