Kai Mykkänen: Hallitus hyväksyi "eräiden kiistämän faktan" päivähoidosta

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen (kok.) sanoo, että hallitus joutui tyytymään puoliväliriihessään kompromisseihin, mutta että se teki myös järkeviä päätöksiä. Hänen mukaansa esimerkiksi varhaiskasvatusmaksujen laskeminen on yksi tällainen, koska se lisää työllisyyttä.

– Kaikki mukana olleet hyväksyivät arvion 4 200 työllisen lisäyksestä, Mykkänen toteaa Facebookissa.

Hallitus päätti, että päivähoitomaksuja alennetaan tuntuvasti. Päätöksen seurauksena 6 700 pienituloista perhettä pääsee nollamaksuluokkaan eli ei joudu jatkossa maksamaan päivähoidosta. Keskitulosten maksuja alennetaan.

Mykkäsen mukaan on merkittävää, että hallituspuolueet jakoivat näkemyksen, että uudistus lisää työpaikkoja.

– Mukana olleet hyväksyivät samalla myös sen eräiden kiistämän faktan, että kotona pitkään olemisessa ei ole kysymys aina vapaasta valinnasta vaan siitä, että saatavilla olevia töitä ei ole aina varaa ottaa vastaan, koska päivähoitomaksut, verot ja tuet.

Mykkänen viittaa keskusteluun päivähoitomaksuista. Yhden näkemyksen mukaan korkeat maksut pakottavat vanhemman jäämään kotiin hoitamaan lasta, koska pieni palkka ei kata maksuja.

Mykkäsen mukaan puoliväliriihen hyviin päätöksiin kuuluvat lisäksi asumistuen vuokrakatto, työttömien ulosoton lieventäminen sekä laki yksityishenkilön konkurssista.

– Suomessa on yksi maailman ankarimmista konkurssilainsäädännöistä, joka on yksi syy matalampaan kasvuriskien nälkään verrattuna jenkkeihin tai vaikka moniin Euroopan maihinkin. Riskinoton nälän lisääminen on tärkeimpiä pullonkauloja työllistävään kasvuun.

Hänen mielestään Tekesin ja Suomen Akatemian tutkimusmäärärahojen korottaminen "boostaa" yrityksiä. Sadan miljoonan euron määräraha fossiilivapaaseen energiaan vie kohti päästöttömien autojen läpimurtoa.

Keskeneräisiäkin hankkeita hallitukselle jää, Mykkänen toteaa. Kannustinloukkuja pitäisi purkaa paljon tuntuvammin, jotta hallitus saavuttaisi työllisyystavoitteensa. Valtion velkainen talous korjaantuu liian hitaasti.

– Erityisesti jäi harmittamaan, ettei yritystukien suuntaamisessa passiivisista, paljolti fossiilienergian käyttölaskua pehmentävistä tuista uudistaviin ja innovaatioita tukeviin päästy vielä ratkaisuun, vaikka pari kertaa oltiin tosi lähellä