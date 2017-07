Kai Mykkäsen mukaan EU:n ja Japanin kauppasopimus voi vielä jumiutua

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkäsen (kok.) mukaan EU:n ja Japanin vapaakauppasopimuksesta viime viikolla saavutettu alustava sopu on tärkeä etappi Suomelle ja maailman taloushistorialle.

Verkkouutisten blogissaan Mykkänen kirjoittaa, että alustavasta sovusta huolimatta sopimus voi kuitenkin vielä jumittua, jos nyt ei osata keskittyä olennaiseen ja lukea tilannetta oikein.

– Viime vuonna EU:n yrityksiltä perittiin Japanissa erilaisista vientituotteista tulleja miljardin euron verran. Suomesta tulleja on maksettu varsinkin sahojen puutuotteista, joissa Japani on toiseksi tärkein vientimarkkinamme maailmassa. Vielä korkeampia jopa 40 prosentin tulleja on maksettu esimerkiksi juustosta, lihasta ja suklaasta. Näitäkin viedään Suomesta jo nyt. Tullien romahtaminen antaa Japaniin vievile yrityksille lähivuosina selvästi kiky-sopimustakin tuntuvamman buustin, jos sopimuksen etuja osataan hyödyntää tehokkaasti, Mykkänen arvioi.

Hänen mukaansa nykyaikaisissa vapaakauppasopimuksissa suurimmat edut syntyvät yleensä erilaisten standardien ja tuotevaatimusten keskinäisellä tunnistamisella.

– Iäkkään väestön vauraana ja korkeatasoisen hoidon maana Japani on kuuma kohde terveysteknologialle, jonka merkitys on vähän varkain noussut Suomen high-tech -viennin syömähampaaksi. Japanin suuntaan hidasteena ovat olleet kalliiden tuplatestausten ja sertifiointien vaatimukset sekä julkisten hankintojen sulkeutuneisuus. Kauppasopimus siirtää näistä suurimman osan asteittain historiaan.

Mykkänen muistuttaa vapaakaupan olevan vastavuoroista. Se tarkoittaa, että erityisesti japanilaiset autot tulevat halpenemaan Euroopassa. Nyt autoista peritään 10 prosentin tullimaksu.

– Hyvä uutinen kuluttajalle, eikä paha siinäkään mielessä, että japanilaiset ovat olleet eturintamassa kohtuuhintaisempien sähköautojen markkinoille tuomisessa, hän pohtii.

Viime viikon alustavassa sovussa vielä auki jääneiksi kysymyksiksi Mykkänen mainitsee investointisuojan ja riitojenratkaisun, jotka on tarkoitus ratkoa syksyn aikana.

– EU pitää syystä kiinni läpinäkyvämmästä, riippumattomiin pysyviin tuomareihin perustuvana oikeusvaltioon paremmin sopivasta investointituomioistuimen mallista. Japani taas tuntuu pitäytyvän tiukasta perinteisessä anglosaksisessa välimiesmenettelyn mallista, josta me olemme juuri EU-Kanada sopimuksen kautta pyrkineet jättämään taaksemme.

Mykkäsen mukaan modernisti hallinnoituna ja suhteessa julkisen vallan oikeuksiin fiksusti rajattuna investointisuoja on hyvä asia.

– Samalla on tosiasia, ettei investointisuojasopimuksiin lopulta kovin usein vedota varsinkaan teollisuusmaiden välillä. Tullien, syrjivien standardien ja muiden kaupan esteiden poistamisella on ylivoimaisesti suurempi merkitys. On arvioitu, että kauppapuoli kattaa jopa 90 prosenttia vapaakauppasopimusten kokonaishyödyistä.

Mykkäsen mukaan investointiosio voi kuitenkin vaikeuttaa sopimuksen hyväksymismenettelyitä. Vaikeuksia voi syntyä erityisesti siitä, jos sopimus joudutaan hyväksymään sen portfolio-sijoituksia koskevan pykälän johdosta jokaisen EU-jäsenmaan hyväksynnällä. Menettelyn ero normaaliin määräenemmistöpäätöksentekoon ministerineuvostossa ja Euroopan parlamentissa on huomattava, sillä se antaisi jokaiselle jäsenmaalle mahdollisuuden viivyttää sopimuksen hyväksymistä.

– Summa summarum peräänkuuluttaisin rohkeutta nähdä olennainen ja lukea tilanteen riskit oikein. Investointisuoja sopii minulle, mutta haluan mieluummin Japanin vapaakaupan nopeasti voimaan kuin jäädä jähnäämään vuosiksi investoinneista.

Mykkäsen mukaan sopimuksella on myös symbolista merkitystä. EU ja Japani muodostavat kolmanneksen maailmantaloudesta.

– Jos Japani-sopimus jumittuu pysyvästi viimeistelyyn tai kaatuu yhden maan parlamentin takia, se antaa lisää pontta käpertymiselle ja kokemukselle globalisaation epäonnistumisesta. Jos saamme homman hoidettua, se tarkoittaa symbolien tasolla maailmanhistorian suurimman kahdenvälisen vapaakauppasopimuksen syntymistä samana vuonna, jolloin Yhdysvaltain uuden hallinnon puheet ovat ehtineet luoda epävarmuutta koko kansainvälisiin pelisääntöihin perustuvan kaupan jatkuvuudelle.