Matti Vanhanen: Demokratian pahiksillekaan ei kannata kääntää selkää

Matti Vanhanen piti esittelypuheenvuorossaan eduskunnassa valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta demokratian ristiretkeä vaikeana asiana, josta on kuitenkin puhuttava.

– Meillä on itsellämme vahvat arvot, jotka jaamme Euroopan unionissa jäsenmaiden kesken. Haluaisimme, että myös muut maat noudattaisivat näitä arvoja. Tosiasia on kuitenkin se, että maailmassa vallitsee tälläkin hetkellä arvojen ristiriitaa. Ainainen ongelma on, kuinka paljon ja kuinka syvää yhteistyötä olemme valmiita tekemään toisten maiden kanssa, jotka eivät jaa kanssamme samoja arvoja, hän sanoi.

Vanhasen mukaan joudumme mielestämme tekemään yhteistyötä – mutta meidän myös kannattaa tehdä yhteistyötä – niidenkin kanssa, jotka eivät toimi arvojemme mukaisesti.

– Olemalla avoimia, pitkäjänteisiä ja kärsivällisiä pystymme edistämään myös arvojemme leviämistä. Demokratian pahiksillekaan ei kannata kääntää selkää, hän katsoo.

Vanhanen puuttui myös kansallisen ja kansainvälisen välillä käynnissä olevasta väittelystä.

– Asetelma on ollut eri muodoissa taustalla useissa viime aikojen vaaleissa ja se selkeästi jakaa sekä kansalaisia että poliitikkoja ympäri maailmaa.

– Tähän liittyy ajatus kahdenvälisyydestä, jossa etuja kyettäisiin optimoimaan nykyistä paremmin. Tähän liittyy myös vieroksuntaa kansainvälisiä järjestöjä ja yhteisiä sääntöjä kohtaan. Suomen kaltainen maa on luonnostaan sekä kansallinen että kansainvälinen. Tarvitsemme yhteisiä vahvoja pelisääntöjä pärjätäksemme itse, Vanhanen sanoi.