Yhden kierroksen presidentinvaali voi tutkijan mielestä olla lähempänä kuin koskaan

Sekä kansalaiset että poliittinen eliitti ovat tyytyväisiä tasavallan presidentti Sauli Niinistöön. Hänen suosionsa on jopa niin suurta, että presidentinvaali saattaa ratketa jo ensimmäisellä kierroksella, arvioi Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä.

– Se on tällä kertaa lähempänä kuin koskaan. Maailmantilanteen kasvavan epävarmuuden ja yllätyksellisyyden sekä kotimaassa talouspolitiikkaan omistautuneen hallituksen yhdistelmä on luonut kysyntää ja tilaa presidentin vaikuttamiselle, ja Niinistö on sen menestyksekkäästi käyttänyt, Markku Jokisipilä sanoo Nykypäivä-lehdessä.

Ylen joulukuisen mittauksen mukaan Niinistöä kannattaa 52 prosenttia suomalaisista.

Suoran kansanvaalin aikana presidentinvaali ei ole koskaan ratkennut ensimmäisellä kierroksella. Vuonna 1988 tämä oli lähellä, kun istuva presidentti Mauno Koivisto sai 48,9 prosenttia äänistä. Tuolloin lopullisen valinnat tekivät valitsijamiehet Koiviston hyväksi.

Viisi vuotta sitten vihreiden Pekka Haavisto synnytti Haavisto-ilmiön, joka vei hänet toiselle kierrokselle. Ilmiö ei kuitenkaan riittänyt nostamaan häntä presidentiksi, vaan tehtävään valittiin Niinistö selvällä enemmistöllä.

– Haavisto sai kertaalleen ilmiön syntymään ympärilleen, toisen kerran samanlaisen liekin aikaansaaminen on huomattavasti vaikeampaa, Jokisipilä sanoo.

Hänen mukaansa presidentinvaaleissa on usein toistunut malli, jossa ensimmäisellä kierroksella on yksi kärkiehdokas ja kaksi haastajaa. Haastajien yhteenlaskettu kannatus riittää pudottamaan kärkiehdokkaan alle 50 prosentin, joka vaaditaan vaalien voittoon.

Viime vaaleissa näitä haastajia olivat Haavisto ja Paavo Väyrynen. Kaksitoista vuotta sitten Tarja Halosen haastajia puolestaan olivat Niinistö ja Matti Vanhanen. Vuonna 2000 taas Esko Aho vei melkeinpä yksin vaalit toiselle kierrokselle Halosta vastaan.

– Tällä hetkellä ei näytä siltä, että kukaan nyt mainituista haastajista pystyisi ensimmäisellä kierroksella Ahon 2000 kaltaiseen suoritukseen, eikä toisaalta siltäkään, että nousisi kaksi 20 prosentin tietämillä keikkuvaa haastajaa. Jo yhdenkin haastajan pääsy 20:een olisi nykyasetelmassa kova temppu, eikä se vielä riittäisi pudottamaan Niinistöä alle 50 prosentin.